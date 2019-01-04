C肝新藥給付再放寬！ 病毒量未降百倍 可繼續治療

2019-01-04

記者林惠琴／台北報導

今年1月起，健保給付昂貴的C肝口服新藥，不只取消僅肝纖維化第3期以上適用的條件，只要確診即可使用，並再刪除4週病毒量必須降低100倍才能繼續用藥的「退場機制」，病毒量較高的患者可望受惠，不必再因病毒量未達標而有後續治療得自費的壓力。

健保給付C肝口服新藥的條件不斷鬆綁，2017年1月首度納入時，僅肝纖維化第3期以上且干擾素等傳統治療失敗者適用，但同年5月取消傳統治療失敗限制，今年1月起更是取消肝纖維化第3期以上限制，同時再刪除4週病毒量必須降低100倍才能繼續用藥的「退場機制」。

根據健保署統計，2017年接受C肝口服新藥療程的9583名患者中，共計0.3%、28人的4週病毒量降幅未達到100倍。

目前健保給付C肝口服新藥療程依使用藥物不同可分為8週、12週，林口長庚醫院副院長簡榮南指出，一般來說，治療4週後，病毒量幾乎都會降低100倍，但仍有少數患者病毒量較高、未達到，就曾有一名患者下降幅度為99.8%、不再符合健保給付，只好改成自費，最後仍治療成功，現取消退場機制，可望造福更多患者。

國家C肝旗艦辦公室推估，全台約40萬名C肝患者，衛福部將2025年消除C肝目標訂為8成、32萬人，其中，近8萬人傳統干擾素成功治療，再扣除先前已接受C肝口服新藥治癒近3萬人，剩下約21萬人待治療。

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