肥胖者罹患胃食道逆流 較一般人高兩倍

2019-01-04

記者楊心慧／台北報導

肥胖者罹患胃食道逆流較一般人高兩倍！一名30多歲的林姓工程師兩年前曾罹患胃食道逆流，因此戒掉咖啡、改變生活型態，但他最近復發，狀況比之前嚴重，醫師發現，他的體重增加15公斤。

台北書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，體重過重會使腹腔壓力增加，讓胃的排空受到阻礙，且肥胖也會引起其他慢性病，務必要控制體重。

體重暴增15公斤 工程師舊疾復發

康本初說，林先生兩年前有火燒心的症狀，診斷是胃食道逆流，經過幾個月治療已康復，但最近再度復發，睡眠也受影響，狀況甚至比兩年前還嚴重，因為他的體重增加了15公斤，胃食道逆流患者若體重增加，較易造成復發。

康本初指出，胃食道逆流為黏膜受到逆流而上的胃酸侵蝕所導致，典型症狀為火燒心、嘔酸水、吞嚥時有異物感等，若長期不理會，恐增加罹患食道癌風險。

康本初解釋，體重過重、穿緊身衣、懷孕等皆會使腹腔壓力增加，讓胃的排空受到阻礙，因此最好適度減重，而抽菸、喝酒、喝咖啡、吃甜食、快速進食、吃太飽、經常吃消夜後馬上睡覺等，都是胃食道逆流的高危險群，雖治療以藥物為主，但仍要搭配調整生活型態，才是保身之道。

康本初建議，用餐後間隔2-3小時再躺下，少吃甜食、刺激食物，吃飯吃六、七分飽就好，若有體重過重的情形，最好要適時減重。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/