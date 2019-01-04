頭暈狂冒汗 原來是急性心肌梗塞

2019-01-04

記者黃美珠／新竹報導

67歲的廖先生開車途中突感頭暈、胸悶，直冒冷汗，整件襯衫都濕透了。他一度誤以為只是單純腹痛，所幸及時警覺不對勁，立刻停車向超商求救。經送往急診後，確認是急性心肌梗塞，緊急接受心導管手術，有驚無險在鬼門關前走一回。

險認單純腹痛 求助超商送醫

中國醫藥大學新竹附設醫院（簡稱中醫大新竹附醫）表示，廖先生是在去年12月29日早上自行開車要去新竹高鐵站，途中突感身體不舒服。

他起先以為是肚子痛，就近到超商上廁所卻不見好轉，還頭暈、胸悶，直冒冷汗，連襯衫都濕了。廖男請人打119協助送醫，經中醫大新竹附醫心臟內科團隊診斷確認是急性心肌梗塞，立刻開刀，目前正康復中。

院方轉述，廖先生每天都走1萬步，身體狀況不錯，之前雖曾因胸悶就醫，但心電圖正常，也就沒在意。近半個月生活忙碌又常熬夜，且作息不正常。發病前一晚，他又熬夜了，期間有用菸、酒提神，研判因此誘發。

緊急心導管手術 救回一命

該院心導室主任陳業鵬說，急性心肌梗塞是因為心臟冠狀動脈內的斑塊破裂，形成血栓，阻塞血管，導致心肌急性壞死；醫療團隊必須在最短時間用心導管手術打通阻塞的血管，使血液再灌流、重新供應心肌細胞血液，以減少心肌壞死的範圍。

他指出，心肌梗塞好發的高危險因子包括：高血糖、高血壓、高血脂、吸菸，而天氣冷也容易誘發，如果有胸痛現象，且痛楚轉移到頸部、下巴、左肩、手臂和背部，持續超過30分鐘，伴隨冒冷汗、臉色蒼白、四肢冰冷、頭暈、噁心、嘔吐、呼吸困難等症狀，就要儘速就醫。

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