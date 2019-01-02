中醫調養 也能遠離脂肪肝

2019-01-02

文／江昆壕

39歲的楊先生，體重129.4公斤，患有高血壓、重度脂肪肝併發脂肪肝炎、高尿酸血症，前年6月開始到中醫門診就醫，遵守中醫飲食衛教與按時服用中藥，去年1月追蹤肝炎指數與尿酸已經恢復正常，5月肝纖維化掃描顯示已無脂肪肝跡象，體重也下降到101.2公斤。

脂肪肝是指肝脂肪含量超過5%以上，也就是一般所說的粉肝或肝包油，可分為「酒精性脂肪肝」和「非酒精性脂肪肝」，常見的原因有：飲酒、肥胖、三酸甘油脂和膽固醇過高、糖尿病、藥物等。

脂肪肝若合併有肝細胞壞死及發炎細胞的現象稱為脂肪肝炎，若合併肝臟內纖維組織的增生則稱為脂肪性肝纖維化，甚至是脂肪性肝硬化。

台灣地區的脂肪肝多半肇因於肥胖，肥胖的人約60%至70%有脂肪肝，苗條的人約35%有脂肪肝。大多數脂肪肝患者是屬於單純脂肪肝，只有少數脂肪肝炎病患會有進行性肝病，若沒有將引發的因素適時加以去除（例如：持續酗酒、體重控制不佳、糖尿病或高血脂控制不良、持續使用可疑藥物等），部分患者會發展成肝硬化及肝癌。因此所有的脂肪肝都應該定期追蹤。

中醫認為，脂肪肝的成因，是由於飲食失調、勞動過度、先天不足等原因，導致肝氣鬱滯、脾失健運、濕濁內生、氣滯血瘀，鬱積於肝而發為脂肪肝，治療方面要先從飲食習慣與生活作息著手，避免傷害臟腑與氣血，再加上中藥補養臟腑、調理氣血，使臟腑氣血功能恢復正常，脂肪堆積在肝臟的情況才能有機會逐漸改善。

脂肪肝是一個常見的疾病，除了有惡化成肝硬化及肝癌的風險，經常也同時存在其他慢性疾病，是值得大家重視的健康問題。

（作者為台北長庚醫院中醫內兒科主任）

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