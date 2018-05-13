天天一杯珍奶 日教授喝出脂肪肝

2018-05-13

文／江承源

一名約40歲的日本客座教授來台後深深愛上珍珠奶茶，每天下午必喝一杯解饞，加上平常都以大眾運輸代步，漸漸感到腰圍漸廣、食慾不振及疲倦乏力，甚至伴隨上腹部不適感，就醫後才知道代謝症候群上身，肝指數一度高達130，所幸透過戒除手搖飲料、勤加運動後，肝指數降至40，成功告別脂肪肝威脅。

代謝症候群上身 肝指數130

人體正常肝臟約有3-5%重量的脂肪，當肝臟脂肪超出這個比例，即為脂肪肝，而造成脂肪肝原因可分為「酒精性脂肪肝」及「非酒精性脂肪肝」，前者是喝酒過量引起，使肝臟受損，導致肝硬化；後者常見原因包括果糖攝取、肥胖、代謝症候群、第二型糖尿病等，會造成肝臟發炎、肝指數上升，長久下來也會慢慢步入肝纖維化最後造成肝硬化。然而只要透過改變生活習慣，就能有效改善。

被稱為「國民飲料」的珍珠奶茶，主要透過果糖調味，因為果糖是在肝臟代謝，不僅增加肝臟的負擔，也易使肝臟脂肪產生過氧化反應，產生的自由基更進一步傷害肝臟。同時因珍奶含有大量奶精，成份正是肝臟無法處理的反式脂肪，兩者加乘後，更易形成脂肪肝。

這位教授自從發現罹患脂肪肝後，立刻戒掉喝含糖飲料的習慣，上班改成每天來回步行10公里，漸漸地整個人體態變得輕盈，每天覺得神清氣爽，樣貌看起來也年輕不少。

許多人認為脂肪肝是胖子的專利，其實瘦子更應該提防脂肪肝的威脅，許多人外表偏瘦，卻因為缺乏運動，雖然一天吃下的總熱量不多，但因攝取大量甜食及飲料，造成滿腹脂肪，當演變成脂肪肝炎，就有可能走向肝病三部曲（肝炎、肝硬化、肝癌），最後踏上肝硬化、肝癌的不歸路。

去年英國調查指出，2020年前肝臟疾病將逐漸取代心臟疾病，成為過早死亡的最主要原因，台灣飲食及生活習慣的西化，更應謹慎看待。

戒糖勤運動 告別脂肪肝

單純的脂肪肝（尚未演變為肝硬化時）屬於可逆症狀，當養成規律運動習慣、減少糖分及脂肪攝取，體重減低5-10%後，就能有效改善脂肪肝的狀況，並且降低肝指數。

有脂肪肝的人也應定期追蹤肝指數及做腹部超音波，了解身體狀況，近年來也有肝纖維化掃描（FibroScan）等相關儀器，可以在不切片下評估肝臟纖維化進展程度及硬度，都可以提供更詳細的資訊了解自己的肝臟狀況，並且好好保養它。

（作者為亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師）