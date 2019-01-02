救護車急穿國五收假車陣 送達救命器官

2019-01-02

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「緊急救護請讓道！」宜蘭縣羅東博愛醫院昨完成器官摘除手術，要把器官送到台北，卻碰到元旦連假收假、國五大塞車，院方緊急請國道警車「紅斑馬」當前導，護送救護車全力飆速，在雪隧中線衝刺，只花三十五鐘就從羅東開抵南港系統，比一般車輛快了一小時，順利協助器捐者遺愛人間。

四十二歲男子因自發性腦出血逝世，家屬忍痛捐出心臟、肺臟、胰臟、腎臟等器官，羅東博愛醫院醫療團隊耗時七小時完成器官摘除手術。昨適逢元旦連假收假日，北上車陣從雪隧宜蘭端入口回堵逾七公里，院方擔心器官無法在黃金時間內送達，請求國道警察開道前導。國道警察第九大隊派遣兩梯次「紅斑馬」擔任前導車。

「紅斑馬」開路 羅東到南港系統僅35分鐘

因心臟摘除後冷凍僅能保存兩小時，「護心」救護車下午兩點四十分駛入羅東交流道，由首梯次「紅斑馬」巡邏車一路以破百時速開道。警方邊衝邊廣播「大家讓一下」，還在雪隧中線衝刺、穿梭，卅五分鐘就從羅東馳抵南港系統，再由國道警察第一大隊接力，將心臟送至台大醫院。

腎臟、肺臟、胰臟等陸續摘除後，另由三輛救護車運送，駛上國五後由第二梯次「紅斑馬」前導護送，四十分鐘內飆抵南港。救護車再自行將器官分別運往林口長庚、台大醫院及台北榮總。

警方說，雪隧假日北上回堵，羅東到國五南港系統通常需要一個半小時以上車程，由巡邏車開道耗時三十五分鐘，感謝用路人配合。

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