元旦新制─C肝口服新藥 健保全面給付

2019-01-01

〔記者林惠琴／台北報導〕新年新氣象，健保、食安今起有新福利上路。其中，健保給付昂貴的Ｃ肝口服新藥，只要確診均適用，未來七年至少廿一萬名患者受惠。食安方面，鐵路便當將納入「食品安全管制系統」，讓民眾吃得安心。

全台約四十萬名Ｃ肝患者，衛福部將消除Ｃ肝目標訂為八成、卅二萬人。其中，近八萬人以傳統干擾素治療成功，再扣除已接受Ｃ肝口服新藥治癒近三萬人，剩下約廿一萬人待治療。

衛福部長陳時中表示，今年Ｃ肝口服新藥編列預算六十五億元，取消僅肝纖維化第三期以上適用健保給付的條件，改為只要確診Ｃ肝就可用，一年約四萬名患者受惠，Ｃ肝可望於二○二五年銷聲匿跡。

鐵路便當納入食安管制系統

在食安方面，食藥署規定，元旦起，鐵路運輸業自設或附設廚房、或其委外產製餐盒的食品業，具一定規模者應實施「食品安全管制系統」，違者可依食安法最重開罰兩億元。相關供應鐵路運輸旅客餐盒的食品業，也應設置食品技師或營養師至少一名，違者最重罰三百萬元。

此外，新增輸入蛋品、動物性油脂納入系統性查核，輸出國政府機關須向我國食藥署提出書面申請，經書面審查與實地查核通過，再開放申請輸入查驗，並於合格後才進口。

醬油外包裝須標示製程

今日起醬油的標示也更透明化，業者須依其製程在外包裝明顯處標示「釀造」、「速成」、「水解」、「混合（調合）」字樣，消費者可分辨是經製麴發酵製成、以酸或酵素水解含植物性蛋白質原料經發酵或未發酵製成、混合兩種以上醬油製成等加以選購。

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