國小耶誕禮物便條紙 赫見紅星、統戰口號

2018-12-26

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區積穗國小廿四日由家長會發送耶誕禮物給全校兩千位學童，但這些在網站購買的中國製便條紙，其中一部分印有象徵中共的紅星、簡體字和英文的統戰口號，家長批評學校太離譜，竟公然幫中共宣傳。積穗國小校長范振倫和家長會廖姓女會長表示，事先不知道一部分便條紙有這些不妥的內容，深感抱歉。

校長、家長會長致歉

家長在臉書PO出便條紙內容，左上角印有紅星、簡體字的「敬禮」，右下角是兩個娃娃舉手敬禮，並有「Always ready struggle for the communist cause」字句，中譯大致是「總是為共產主義事業做好準備」。家長批評太離譜，「如果這不是統戰，什麼才是統戰？」

廖姓女會長解釋，她在網路上採購整批的便條紙做為耶誕禮物，網站上展示的樣品是「可愛小熊圖樣」，商品寄來後，她和五、六位家長一起把橡皮擦和便條紙包成禮物，沒想到裡面有一部分是不妥的圖案及文字。女會長懊惱地說，去年學校在耶誕節送糖果，大家覺得影響孩童健康，所以這次挑選文具用品，沒想到卻造成誤會。

范振倫說，昨下午接獲本報查證才知此事，他發現便條紙有多種款式，並非所有便條紙都是紅星、統戰字句，家長會是無心之過，校方未來會更留心準備送給小朋友的禮品式樣及內容。

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