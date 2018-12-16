首波大陸冷氣團報到 下探12度

2018-12-16

各地越晚越冷 最低溫將出現在週二清晨

〔記者蕭玗欣／台北報導〕入冬首波大陸冷氣團今下半天報到，週二全台最低溫下探十二度！

中央氣象局預報員劉沛滕表示，這波冷氣團（台北日最低溫降到攝氏十二度至十四度之間）強度逼近強烈大陸冷氣團（台北日最低溫降到十二度或以下）邊緣，由於冷空氣的輻射冷卻效應相當明顯，各地清晨夜裡可感受明顯寒意，預估全台最低溫出現在週二，北部、東北部地區清晨低溫下探十二度，其他地區低溫約十四到十六度。

輻射冷卻效應強 日夜溫差大

氣象局說明，這波冷空氣位於強烈大陸冷氣團邊緣，但是帶來的輻射冷卻效應非常強，模式預估北市清晨最低溫約十二度，若今、明兩天各國模式仍維持十二度低溫預估，就會將這波冷空氣升級為強烈大陸冷氣團；提醒輻射冷卻效應容易導致日夜溫差大，中部地區尤其嘉義一帶清晨低溫僅十二、十三度，溫差上看十二、十三度。

今天下半天大陸冷氣團南下，各地越晚越冷，預估週二清晨是這波冷空氣最強的時候，北部與東北部低溫僅十二度，中部約十四度，南部為十六、十七度，花東十四到十六度，預計影響至週三清晨。週三白天各地回溫明顯，北部、東部高溫可回到廿三至廿五度，中南部約廿六至廿九度。

中央氣象局表示，今天白天各地氣溫持續回升，北部和宜花地區高溫可達廿一到廿四度，中南部和東半部可上看廿六到廿八度；天氣方面，上半天東半部、北部山區降雨機率仍高，午後降雨範圍擴大，北部、東半部都有機會降雨。

今上半天可達28度 午後漸變天

環保署指出，今天東北季風偏弱，高屏位於下風處，風速偏弱、擴散條件偏差，空品為對敏感族群不健康的橘色提醒。明起受大陸冷氣團影響，中部以南位於下風區域，中部、雲嘉南及高屏空品區亮橘燈，其中，雲嘉南局部地區風速偏強，午後將出現揚塵現象。

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