單親低收新台灣之女／ 磨難化為寫作養分 錄取台大中文

2018-12-15

〔記者張軒哲／台中報導〕單親低收入戶的新台灣之女靠寫作翻身！

大甲高中王曉珍來自低收入戶農家，父親飽受憂鬱症之苦，長期在家休養，全家依賴來自印尼的母親在鐵工廠打工苦撐，二年前父親病逝，一家三口相依為命。王曉珍將只會寫自己名字的母親為家庭奉獻的故事，寫成散文獲得台中文學獎青少年散文第一名，並透過甫放榜的「希望入學」計畫，錄取台大中文系，也透過特殊選材錄取成大不分系，讓一路看她刻苦向上的師長感動萬分，盼她持續創作，成為文壇新星。

寫母親故事 散文獲獎

王曉珍的母親從印尼蘇門答臘嫁至台中市外埔區農村，王母雖是印尼華僑，但她不識中文字，只會寫自己名字，多年來王母在鐵捲門工廠做粗工，假日還賣菜打零工，體貼懂事的曉珍從小就常到母親工作的地方寫作業、陪著母親一起下班，即使從未補習，她跟就讀大甲高工的弟弟課業都維持中上，為省車錢，也就近讀甲中。

王曉珍寫作天賦優異，除了今年台中文學獎青少年散文第一，也曾獲中台灣聯合文學獎第二名。王曉珍說，因為家境困窘，從小沒補習或上才藝班，只能透過圖書館借閱文學書籍，最喜歡作家郝譽翔的散文，能考上台大中文系當郝譽翔學妹，與有榮焉。

國文科教師張雅芳啟蒙曉珍寫作，也希望她能在文壇發光。大甲高中校長蕭建華表示，曉珍在校表現優秀，她同時透過特殊選材錄取成大不分系，因考量台北生活費較高，也可能捨台大就讀成大。

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