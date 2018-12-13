喉嚨卡卡 3cm扁桃腺結石作祟

2018-12-13

記者陳建志／台中報導

70歲廖先生覺得喉嚨卡卡已經有一段時間，日前到診所看診，醫師告訴他，扁桃腺似乎長腫瘤，因近日接連傳出名人因食道癌病逝，讓他忐忑不安，經轉診透過內視鏡檢查，赫然發現扁桃腺內有3公分大的結石，確診為「扁桃腺結石」，醫師幫他把結石從喉頭夾出，終於解決喉嚨卡卡的問題。

長安醫院耳鼻喉科醫師陳世偉表示，廖先生覺得喉嚨卡卡已經有一段時間，且不太會覺得痛，前往診所多次都未檢查出異狀，直到近日再到診所看診，醫師告知右邊扁桃腺似乎長腫瘤，讓他嚇一跳，加上近日接連傳出名人因食道癌病逝，而喉嚨卡卡就是症狀之一，讓他決定要積極治療。

陳世偉表示，檢查後發現，廖先生的右側扁桃腺隱窩裡有深褐色的東西，進一步以內視鏡仔細檢查，發現有3公分大的結石，確診是「扁桃腺結石」，透過器械從喉頭夾出結石，讓廖先生放下心中的大石頭。

菸、酒、檳榔族容易罹患

陳世偉表示，扁桃腺是喉嚨後面兩側的腺體，表面並非光滑面，而是像高爾夫球表面一樣，有一個個的小隱窩，可以抓住細菌，當受到細菌反覆感染發炎，就會出現慢性扁桃腺發炎，而長期的扁桃腺發炎，會造成扁桃腺的隱窩加深，此時就容易導致扁桃腺結石的堆積。

「扁桃腺結石」常出現在慢性扁桃腺發炎，以及常抽菸、喝酒、嚼檳榔的患者身上，該名患者就有抽菸、喝酒、嚼檳榔的習慣，加上因長期嚼檳榔，造成口腔黏膜的知覺較不敏感，才會長了3公分大的結石還能忍受。

陳世偉指出，近來受食道癌新聞影響，民眾因喉嚨卡卡來就診詢問的人數明顯增加，若經耳鼻喉科內視鏡檢查沒問題，且卡卡的地方在脖子的下半段，或是內視鏡有發現胃食道逆流的狀況，就會轉介到腸胃科做進一步檢查。

他提醒民眾，若喉嚨經常卡卡超過一個星期以上都沒有改善，就要儘早到醫院檢查釐清。

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