非老人專利 18歲高中生確診巴金森病

2018-12-13

記者林惠琴／台北報導

巴金森病不是老年人的專利！台大醫院神經部主治醫師吳瑞美表示，門診中有近兩成患者是年輕型巴金森病，多半與基因、家族遺傳有關，其中有一名年僅18歲的高中生確診，且姊妹相繼罹病，提醒若有單側手抖、行走緩慢小碎步、面具臉等疑似症狀，應儘速就醫檢查，以把握治療時機。

巴金森病主要是大腦多巴胺分泌異常，進而影響行動，是一種神經退化性疾病。

年輕型巴金森病 多家族遺傳

吳瑞美表示，全台巴金森病患者約4萬人，大多數是65歲以上老年人，但此病並非是年長者專利，門診中有近兩成病人為年輕族群，多半與基因、家族遺傳有關，像是有一對姊妹，妹妹在年僅約18歲時出現手腳顫抖、動作變慢、表情僵硬等症狀發現罹病，姊姊也在28歲時發生類似症狀後確診。

身為姊姊的茹梅（化名）說，因妹妹年紀輕輕就確診巴金森病，對該病並不陌生，自己感到疲累而出現明顯腳抖問題時，獨自前往就醫，不希望再增加家人心理、經濟負擔，也害怕會讓家人更膽戰心驚，只是每回看診遇到候診室其他年老病人，總是很害怕有一天會跟他們一樣。

吳瑞美指出，相較於較年長患者，年輕患者更容易不了解疾病而向外界隱藏病史，獨自承受壓力。

單側手抖、小碎步 警訊

吳瑞美解釋，初期症狀常見包含：單側手抖、行走緩慢小碎步、面具臉（臉面無表情），或是走路步態不穩、行動緩慢，甚至可能也會有憂鬱症，以及中晚期合併失智症等情形。

吳瑞美強調，巴金森病造成的腦部功能損傷不可逆，若患者未能妥善控制，可能加速出現動作障礙，陷入失去行動能力、失去表達能力、失去快樂、失智的「四失」威脅。

不過，吳瑞美指出，巴金森病已有多種治療方式，會按患者症狀提供適合的治療選擇，例如使用藥物或執行深腦刺激術等，早期病人有機會控制到與正常人一樣、看不出來罹病，病史若長達10年以上，雖然可能仍會有走路不順等問題，但至少保持行動能力，能夠有自理日常生活的功能，因此呼籲積極治療、勇敢面對疾病。

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