《謠言終結站》吃地瓜葉頂「十斤人參」？ 食藥署：無科學根據

2018-12-13

記者吳亮儀／台北報導

地瓜葉是極常見的青菜，平時煮飯或外食常配個燙地瓜葉，經濟又實惠；不過網路流傳「地瓜葉能頂十斤人參」，提到地瓜葉可幫助排毒等功效，食品藥物管理署出面澄清，這完全沒有科學依據，呼籲民眾別輕信。

坊間流傳「地瓜葉能頂十斤人參」的訊息，內容提及可幫助排毒、提升免疫力、預防貧血、預防高血壓、改善便秘、抗癌等療效，不過細看出處和來源，以及有無參考資料等，卻付之闕如。

是食品 不具醫療效能

食品藥物管理署在網站上的闢謠專區中專文闢謠，指出此謠言沒有科學論述依據，民眾對於這種沒有根據的傳言，應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信。

食藥署強調，地瓜葉本身是可供作食品的食用原料，不具有醫療效能。

農委會指出，地瓜葉營養豐富，因為它含有蛋白質及維生素Ａ、Ｂ、Ｃ和鐵、鈣等有益成分，其蛋白質、胡蘿蔔素、維生素Ｂ的含量也比蕹菜、綠莧菜、萵苣、芥菜葉等高，維生素Ｃ的含量也高於綠莧菜和萵苣，其胡蘿蔔素的含量高於胡蘿蔔3.8倍。

食藥署提醒，平常應該保持均衡飲食、健康的生活習慣，適當運動並維持理想體重，建立正確的營養攝取觀念，才能維持身體健康。如有身體不適，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方而延誤就醫時機。

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