30歲男胸悶就醫 驚見主動脈剝離

2018-12-10

記者蘇孟娟／台中報導

前海基會董事長江丙坤主動脈剝離送醫急救受到關注，而台中市一名30歲男子日前胸悶，忍了一夜自行騎車到診所檢查，赫然發現是主動脈剝離，所幸緊急手術成功保住一命！

從事設計工作的葉姓男子，今年7月某天吃完晚餐後，突然感到胸口一陣劇痛，「感覺心跳好大一下」，之後雖未再有疼痛，卻整夜因胸悶而輾轉難眠，由於胸悶未解，他自行騎機車到中山醫學大學附設醫院先天性心臟病科前主任陳豐霖的診所求診，經心臟超音波檢查，醫師赫然發現病人主動脈從根部已剝離7公分，緊急替他安排轉診到中山附醫手術，最後置換心臟瓣膜及人工血管後撿回一命。

陳豐霖指出，主動脈剝離是外科急症，有高達8成死亡率，患者通常要到出現劇烈、嚴重的上背痛，甚至昏厥才會就醫，這名患者只是前一晚短暫胸痛就察覺不對勁，警覺性救了他一命。

台灣先天性心臟病關懷協會昨日舉辦病友會，葉姓男子受邀分享自己的心路歷程，他說，從小並沒有特殊心臟病史，家族也沒有相同病史，他甚至因這次意外，才發現自己是馬凡氏症罕見疾病患者，主動脈剝離即是馬凡氏症的後遺症使然。

陳豐霖說，男子其實具有手長、腳長、蜘蛛指、千度近視等馬凡氏症特徵，但因其從小不愛運動，連服兵役體檢也因千度高度近視不必服役，以致未曾有機會檢查出罹患罕病，但未來只要注意血壓控制，不從事劇烈運動，並不會影響生活。

同時也是台灣先天性心臟病關懷協會理事長的陳豐霖指出，近來天候變化大，提醒有高血壓病史的民眾，務必留意保暖及血壓控制，畢竟血管脆弱容易發生意外；另主動脈剝離會出現撕裂式劇痛及胸悶情況，若有此情況，最好儘速就醫。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/