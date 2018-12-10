《愛肝加油站》肝指數高先查明原因 再評估是否用藥治療

2018-12-10

文／許金川

Q：我的先生是B型肝炎帶原者，一直都有追蹤檢查。他的肝指數GPT這一年來都持續偏高，大概在60-80之間，而且腹部超音波看起來有脂肪肝，也有纖維化。

可是這次回診，醫師卻告訴他「有進步」，因為B型肝炎已經消失了，也有B肝表面抗體。但我們納悶的是，GPT卻還是高達74，請問怎麼會這樣？醫師依然都沒有開藥，真的不用服藥嗎？我們實在有點擔心。

A：慢性B型肝炎患者隨著年紀增長，B肝病毒的複製能力也隨之降低，特別是50歲以上的慢性B肝帶原者，有部分人會出現B肝表面抗原消失，而且出現B肝表面抗體的情況，這對B肝患者而言，確實是個好消息，表示目前已經不是B型肝炎帶原者，而且有產生B肝表面抗體，對B肝病毒已經具有免疫力。

不過，因為B肝病毒已經存在肝細胞內好幾十年了，這段期間陸續可能有慢性肝炎的情況，久了肝臟就發生質變，演變為肝臟纖維化、肝硬化，因此，即使B肝表面抗原消失，日後定期的追蹤檢查還是很重要，千萬不可輕忽。

至於您的先生目前GPT偏高，應該與B肝病毒無關，由於他有脂肪肝，或許是因為肝細胞累積過多脂肪，引起「脂性肝炎」才導致肝指數偏高。

對此，需針對可能引起脂肪肝的原因包括：改善肥胖、高血脂的情況，以及調整飲食及運動習慣等。可是臨床上引起肝指數偏高的原因眾多，是否還存有其它原因，包括：有沒有感染到C型肝炎？或是併發自體免疫問題等，還需抽血進一步檢查。

喝酒、服用藥物或保健食品也都可能會引起肝指數高，因此，並非一旦肝指數高就需用藥治療，通常要確定病因了，再評估是否需用藥。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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