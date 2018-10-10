吃完飯就感覺飢餓 竟是甲亢藥物釀禍

2018-10-10

記者鄭名翔／苗栗報導

苗栗縣45歲劉姓婦人因患有甲狀腺亢進，長期接受藥物治療，近來卻出現剛吃完飯就又感到飢餓、盜汗、心悸等疑似糖尿病症狀，就醫診察後發現，竟是服用的抗甲狀腺亢進藥物卡必麥宗（carbimazole），導致身體免疫系統產生胰島素抗體，進而產生低血糖症狀，嚴重恐休克，經醫師給予其他藥物治療後才改善。

產生胰島素抗體 換藥治療改善

財團法人為恭紀念醫院新陳代謝科醫師葉振聲表示，甲狀腺疾病很常見，但僅有1％患者會因服藥產生胰島素抗體的相關症狀；而據研究，此現象僅發生在東方人身上，患者須立即就診，由醫師判斷給予治療。

葉振聲說，甲狀腺是體內最大內分泌腺，分泌的賀爾蒙參與人體新陳代謝的過程。而甲狀腺亢進患者會出現體重減輕、心悸、雙手發抖、盜汗等症狀，好發於20至40歲的女性；其中，具遺傳性體質、壓力大、睡眠不足者為高危險群。常見治療甲狀腺亢進的方式分為藥物治療、放射性碘治療、手術治療等3種。

在台灣，多以服用卡必麥宗藥物為主。但近日劉姓婦人卻因服用該藥物，導致體內產生胰島素抗體，使得飯後仍出現低血糖、盜汗、心悸等症狀。

醫師表示，卡必麥宗藥物含有雙硫鍵化學方程式，是導致患者產生胰島素抗體的主因，再加上藥物治療甲狀腺亢進須長期服用，少數患者會因藥物積累導致數星期或一年後出現胰島素抗體反應，會先將此類型患者換藥，若因此無法有效抑制甲狀腺問題或出現其他嚴重過敏反應，則會建議手術切除腫大的甲狀腺。