吃完飯就感覺飢餓 竟是甲亢藥物釀禍

2018-10-10

記者鄭名翔／苗栗報導

苗栗縣45歲劉姓婦人因患有甲狀腺亢進，長期接受藥物治療，近來卻出現剛吃完飯就又感到飢餓、盜汗、心悸等疑似糖尿病症狀，就醫診察後發現，竟是服用的抗甲狀腺亢進藥物卡必麥宗（carbimazole），導致身體免疫系統產生胰島素抗體，進而產生低血糖症狀，嚴重恐休克，經醫師給予其他藥物治療後才改善。

產生胰島素抗體 換藥治療改善

財團法人為恭紀念醫院新陳代謝科醫師葉振聲表示，甲狀腺疾病很常見，但僅有1％患者會因服藥產生胰島素抗體的相關症狀；而據研究，此現象僅發生在東方人身上，患者須立即就診，由醫師判斷給予治療。

葉振聲說，甲狀腺是體內最大內分泌腺，分泌的賀爾蒙參與人體新陳代謝的過程。而甲狀腺亢進患者會出現體重減輕、心悸、雙手發抖、盜汗等症狀，好發於20至40歲的女性；其中，具遺傳性體質、壓力大、睡眠不足者為高危險群。常見治療甲狀腺亢進的方式分為藥物治療、放射性碘治療、手術治療等3種。

在台灣，多以服用卡必麥宗藥物為主。但近日劉姓婦人卻因服用該藥物，導致體內產生胰島素抗體，使得飯後仍出現低血糖、盜汗、心悸等症狀。

醫師表示，卡必麥宗藥物含有雙硫鍵化學方程式，是導致患者產生胰島素抗體的主因，再加上藥物治療甲狀腺亢進須長期服用，少數患者會因藥物積累導致數星期或一年後出現胰島素抗體反應，會先將此類型患者換藥，若因此無法有效抑制甲狀腺問題或出現其他嚴重過敏反應，則會建議手術切除腫大的甲狀腺。

  • ▲苗栗縣45歲婦人近日怎麼吃都吃不飽，就醫檢查發現竟是長期服用的抗甲狀腺亢進藥物導致體內產生胰島素抗體，衍生的低血糖症狀。（記者鄭名翔攝）

    ▲苗栗縣45歲婦人近日怎麼吃都吃不飽，就醫檢查發現竟是長期服用的抗甲狀腺亢進藥物導致體內產生胰島素抗體，衍生的低血糖症狀。（記者鄭名翔攝）