免疫療法抗肺癌 成功縮小腫瘤

2018-10-10

記者陳建志／台中報導

諾貝爾醫學獎日前揭曉，表彰免疫療法為癌症治療帶來重大突破。而台中一名69歲婦人，6年前確診罹患肺腺癌第4期，接受標靶藥、化學治療等療程，但癌症仍4次復發；因「所有能用的藥都用上了」，2年前在醫師建議下嘗試自費接受免疫療法，成功讓腫瘤縮小30％，且無復發跡象，讓她重燃生命希望。

亞大醫院胸腔內科顧問醫師夏德椿表示，該名婦人罹患肺腺癌第4期，接連接受標靶藥、化療但病情仍惡化，讓她很沮喪；幸好有新的免疫療法，前年6月開始接受治療，每3週為一療程，約需自費20萬。

夏德椿指出，患者接受治療後，一開始腫瘤突然變大，但過了2個月後，腫瘤明顯縮小約3成；這是因使用免疫療法，會出現腫瘤先增大後縮小的「假性惡化」，醫師可透過影像學檢查標線、腫瘤指數等數據，綜合評估治療是否有效。

病情獲控制 無復發跡象

該名患者接受治療後，各項數據都顯示明顯改善，因此持續接受治療，2年來病情獲得控制。

夏德椿指出，免疫療法的原理，是當體內出現癌細胞時，免疫細胞就會活化並發動攻擊，但也恐會讓正常組織受傷害，免疫細胞內有些蛋白質就會產生「踩煞車」作用，避免正常組織被濫殺，但癌細胞也會偽裝成正常組織避免被滅；今年諾貝爾獎得主，就是發現「踩煞車」的蛋白質，並研發針對此蛋白質的抗體，讓免疫細胞恢復殺癌能力。

夏德椿表示，目前肺癌的免疫治療中，可透過PD-1或PDL1抑制劑治療，對於末期患者相較於化療有更長的存活期，但因目前健保未給付，且治療後的免疫相關副作用牽涉多專科醫學領域，建議需與專業醫師充分討論，選擇適當治療藥物，才能達到理想療效。