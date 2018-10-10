孕婦子宮頸閉鎖不全 做環紮術臥床3月產子

2018-10-10

記者吳欣恬／台北報導

36歲林小姐人工受孕後欣喜迎接第一胎，卻在高層次超音波檢查後，發現有子宮頸閉鎖不全問題，經國泰醫院醫師陳俐瑾進行子宮頸環紮手術，術後成功養胎到足月，產下一健康男嬰。

36歲林小姐與先生已結婚10年，人工受孕一次成功，欣喜迎接第一胎。自懷孕初期即定期產檢，並無異常；但22週進行超音波檢查，發現子宮頸口已打開2公分，伴隨羊水囊膨出，有早產危機。經國泰醫院醫師陳俐瑾診斷為子宮頸閉鎖不全，收治住院治療，給予安胎藥物及預防性抗生素，並進行子宮頸環紮手術。

術後子宮頸成功閉合且子宮頸長度達3公分，第10天出院。出院後持續臥床安胎3個多月，38週時因胎位不正而剖腹產下一健康男嬰，出生體重2240公克。

膨出羊水囊 推回子宮

陳俐瑾指出，懷孕中期（20～24週）的子宮頸長度最好要2.5公分以上，否則即為子宮頸過短，原因可能是子宮早期收縮或子宮頸閉鎖不全。子宮頸閉鎖不全的發生率為1/500〜1/2000，是在無任何子宮收縮的症狀下，產生自發性的子宮頸縮短和頸口擴張，嚴重時，羊膜會經由打開的子宮頸膨出至陰道，有早產危險；因為通常沒徵兆，很多孕婦直到破水或陰道有異物感就醫，才發現子宮頸已打開，若是羊膜囊已膨出，幾乎很難保住胎兒。

子宮頸環紮手術是將羊水囊推回子宮，在陰道有限的空間，用不吸收的縫線，將打開的子宮頸做一個環形的縫合，並適度給予安胎藥物及抗生素，等到胎兒足月時，再將縫線剪開以利生產。

陳俐瑾提醒，只要是先天子宮異常、子宮頸病變或做過切除手術、多次人工流產手術、多胞胎等，都屬於子宮頸閉鎖不全的高危險群，應在懷孕中期測量子宮頸長度。