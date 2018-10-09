《杏林點滴》台灣司法精神醫學會理事長吳建昌 精神科醫師的法律人生

2018-10-09

記者羅碧／專訪

「做自己有興趣的事就不會打瞌睡，不會覺得累了！」台大醫院精神部前主任吳建昌26年前白天在桃園療養院當住院醫師，晚上回台北唸台大法律系夜間部，回想當年雖然過勞，但卻是正確的選擇。

吳建昌讀高一時，曾想唸法律系，但是導師認為他「不夠聰明」、「口才不好」、「心不夠黑」。他想想覺得有理，於是選擇唸醫學系或是深感興趣的心理系，因此進了台大醫學系。

服役時，吳建昌意外被分派到坪林的流氓感訓隊當醫官，這些流氓病患常希望他開立診斷證明，好享受一些不用出操、不用受訓等「特權」，吳建昌卻認為診斷證明書事關醫療事實與醫官的權限，不得亂開，於是他認真研究相關規則，結果發現有一半的看診時間都在跟管訓病患辯論「到底可不可開證明」。不僅讓他重燃研讀「法規」的興趣，也因此練就口才，分辨「詐病」的能力也更強了。

同時，他閱讀偵探小說，發現國外有兼具醫學與法學雙博士的專家，兩方面都很有成就，激勵他當一個不一樣的醫師。既然對法律很有興趣，退伍後，他就用醫學系的畢業文憑去報考台大法律系夜間部。

擁雙法學碩士 完美結合兩志趣

結果唸出興趣，繼續攻讀台大及哈佛大學的法律研究所，擁有雙法學碩士，還進修取得哈佛大學衛生政策博士學位，如今，他擔任第一任台灣司法精神醫學會理事長，完美結合「醫學」和「法律」兩個志趣。

吳建昌認為，每一個人要過怎樣的人生，常是自己的選擇，只是有些人的成長背景或許缺乏支援，以致一直很孤單、沒有人疼愛、照顧，不了解什麼是愛，以及如何愛別人，當受到不尊重的對待，自然也反應出「我幹嘛要尊重別人」的想法，形成人際與社會互動的惡性循環，一錯再錯，最終不可收拾。

他常認為，最好的社會政策，其實是最佳的犯罪防制政策；最好的精神衛生政策，也是最好的犯罪防制政策；最好的經濟、住居政策，也都有預防效果。看起來好像是繞口令，其實建構健全且完善的社會支持網絡很重要。