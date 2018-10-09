是否「詐病」 難逃「法」眼

2018-10-09

記者羅碧／專訪

精神科醫師不只看病、開藥，還需具備敏銳的觀察力，以分辨病患是否詐病，或確實罹患精神疾病而需醫療照顧。對於法院委託的精神鑑定案，醫師也須釐清被告是否裝病？或罹患精神疾病而喪失或減弱判斷力？

精神鑑定 扮法官與加害人間橋樑

台灣司法精神醫學會理事長吳建昌，具23年司法精神鑑定的經驗，他表示，鑑定醫師有時如同「翻譯官」，擔任「法官」和「加害人」間的溝通橋樑，協助他們「對話」，為使有病的得治療，使犯罪的得懲戒，司法正義得以彰顯。

外界常疑惑醫師如何知道一個人是否「詐病」呢？吳建昌笑說，有些人裝病是用想像的，所以當他在回答關鍵問題時，需要想一下，反應會變慢，而且要裝得像也並不容易；有時醫師從對方的說詞，請其澄清，當對方無法自圓其說，也可以判斷是在說謊。

此外，醫師在接受司法鑑定委託後，都盡可能蒐集犯嫌的資料，再進行訪談，以便認定犯嫌在犯罪時的精神狀況。

期待彰顯司法正義 犯人得到懲戒

法院雖常希望鑑定醫師直接就被告犯案當時的「刑事責任能力」，做出結論，但醫師的鑑定結論是否為法官採納？吳建昌強調，這是法官的權力，必須要尊重法官裁判。

儘管吳建昌具備法學素養，但擔任鑑定人時，他只能從臨床觀點推估，最終仍需要法官綜合法律及事實，做出最後的判決。

為了提升國內司法精神鑑定工作的精緻度，拓展精神醫學與法律學術研究領域，幫助社會大眾更了解司法精神醫學，台灣司法精神醫學會已於107年11月成立，目前已有160位台灣精神專科醫師加入。

吳建昌希望會員能透過學會，獲得更豐富知識及技能，寫出更好的報告，將來學會也可提供法院，關於可從事鑑定工作的醫師名單。