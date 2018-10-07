解決學用落差 美學者：給企業誘因

2018-10-07

〔記者林曉雲／台北報導〕學用落差是各國教育制度面臨的共同問題，美國喬治城大學教授喬治．薩查羅波羅斯（George Psacharopoulos）表示，要解決學用落差，不能只要求企業負起社會責任或從事慈善事業，而是要給企業誘因，協助培育人才，擴大企業獲利，學校則拓展研發工作，兩者交集才能促成好的合作。

近年台灣大學學歷貶值，社會討論學用落差問題。喬治．薩查羅波羅斯提醒，不能一味強調企業應負社會責任或做慈善事業，而該透過立法或調整誘因來解決，雖然有學者認為應把工作倫理和企業社會責任納入教學，但德國、英國和瑞士也出現企業不願承接學徒的情況，原因除了要支付部分薪水作人才培訓外，學生接受完訓練卻留不住也是負面因素。

機器人時代 美學者：產生1.3億新工作

機器人時代來臨，很多工作可能被取代，喬治．薩查羅波羅斯則樂觀表示，世界經濟論壇報告數據指機器人時代來臨，雖會取代工作，但也會產生一億三千多萬個全新的工作，例如機器人培訓師、ＡＩ產品經理、使用者介面設計師、科技法律專才等，教育體制要能隨之改變和因應。

日本筑波大學教授金子元久分享日本經驗，二千年日本高等教育參與率已達七成，但學生學習動機是考高分才可找到收入高的好工作，半數的學生染有文憑病，被考試所驅動，無法自主思考。

金子元久說，很多日本年輕人不清楚想追求什麼，日本經濟成長率下降、四成學生有就學貸款，日本高教也正尋求新的型態及更多資源的投入。