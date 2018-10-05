腰椎骨刺痛到跛腳 手術治療緩解

2018-10-05

文／陳建民、陳旻渝

一名體重80公斤的19歲女大生，平時在麵包店打工，工時長且需要搬重物，常腰痠背痛，最近更發現走路時疼痛加劇，導致間歇性跛行，站、坐都無法超過5分鐘，影響日常及學校生活，吃止痛藥及復健治療都無法緩解疼痛狀況，女大生在媽媽陪同下，到神經外科求診。

經診斷評估及核磁攝影檢查，顯示她的第4及第5腰椎有椎間盤突出，壓迫到右側神經根，導致嚴重疼痛。當日立即採局部麻醉，進行經皮內視鏡椎間盤切除手術，取出導致疼痛的骨刺。術後女孩回病房後，即可下床活動，顯示行走疼痛狀況已經緩解。

過去傳統椎間盤切除手術，病患需全身麻醉，由背部打開7-10公分傷口進行手術，過程需剝離、撐開肌肉及韌帶與移除部分椎骨，對脊椎結構破壞較多，術後疼痛感較為明顯，且需長時間的復原期，會造成組織沾黏的問題。

經皮內視鏡椎間盤切除手術在X光機引導下，藉由7mm內視鏡及影像系統直接看到突出的椎間盤，再放大影像，利用器械取出壓迫神經的椎間盤，病患只要在局部麻醉下進行手術，手術過程中，病患全程清醒並能與醫師進行溝通，當術中接觸到神經時，病患可即時回應，進一步減少神經上的損傷。

病患通常在手術當日即可下床活動，但仍需穿背架束腰保護，除了傷口小約0.8cm，對組織破壞性小，術後只需住院觀察一天，即可出院返家休養。

目前此手術對於嚴重椎骨滑脫、骨折與脊椎側彎不適合使用，還是需要與醫師進一步評估，選擇適當治療方式。建議日常生活減少不正常姿勢，例如直膝彎腰要改成屈膝彎腰，坐有靠背的椅子，給予腰椎適當的支撐，避免會造成症狀劇烈的動作，如彎腰或搬重物，多運動、走路或游泳可增強肌肉強度，以減少突出的發生。

（作者分別為彰化基督教醫院神經外科醫師、外科個管師）