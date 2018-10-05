標靶治療長痘痘 皮膚科醫師有解

2018-10-05

記者羅碧／台北報導

70歲的王媽媽（化名）因罹患肺癌接受標靶治療，但是臉部嚴重痘痘、頭皮癢到抓破皮且結痂，還有腳趾的甲溝炎等副作用，讓她很不舒服，且不想見人，甚至想要中止治療；不過，皮膚科醫師提醒，因抗癌而產生的皮膚症狀其實是有方法可以改善的，務必尋求皮膚科醫師協助，切勿因此而放棄治療。

會出現痤瘡樣丘疹等副作用

長庚醫院皮膚科主治醫師吳吉妮指出，大約有8成、甚至100%的癌症患者在接受「表皮生長因子抑制劑」的標靶治療約2週左右，會出現嚴重程度不一的青春痘樣丘疹，也就是在臉、鼻子、下巴、前胸、後背及頭皮長出紅色丘疹，不僅非常癢，甚至可能嚴重發炎，出現膿皰，合併疼痛的感覺，通常在接受治療的頭6-8週時最嚴重，病人常會覺得自己變醜了，不想照鏡子，也不想出門，甚至有人想要放棄治療。

但國外研究發現，出現痤瘡樣丘疹的患者顯示藥物抗癌效果好，病人的死亡率可減少60%，癌症惡化的機會也減少55%，所以吳吉妮提醒癌友，出現疹子不要太難過，表示標靶治療正在對癌症發揮療效，可尋求皮膚科醫師協助積極面對皮膚副作用。

吳吉妮說，外國的研究報導，等出現疹子後再治療，大概有6成的病人發生中重度的痤瘡樣丘疹，如果從第0天（即一開始標靶藥物治療）就給予預防性口服抗生素連續6週，並搭配外用弱效性類固醇，發生率可減少至3成，就是減少一半的患者發生嚴重痤瘡樣丘疹的副作用，並且可以預防金黃色葡萄球菌等續發性的皮膚感染。

口服抗生素 注意防曬保濕

除了口服抗生素外，病人還需要防曬及保濕，因為日曬也會讓痤瘡樣丘疹變嚴重。

接受標靶藥物治療造成的甲溝炎也可以使用外用藥及口服抗生素治療，少部分會出現腫脹出血的化膿性肉芽腫，可透過外用藥物、化學燒灼、電燒等方式改善。

接受「多標的（讀音同地）」標靶治療的癌友，腳底可能出現硬皮、雞眼、甚至水泡，踩到雞眼就像踩到硬石頭一樣，會非常疼痛影響走路，可以使用去角質藥膏（例如含有尿素成分的藥膏）軟化厚皮，改善症狀；患者也可穿矯正鞋或使用記憶泡棉鞋墊，走路時比較舒服。