眼中風誤當白內障 差點失明摘眼球

2018-10-05

記者蔡淑媛／台中報導

一名80歲老先生左眼有白內障，視力長期模糊，今年初視力突然變更差，只能看到眼前幾根手指，認為是白內障造成而不以為意，拖了3個月，因為常跌倒才就醫，發現不但眼中風，視力從0.4降到0.1，而且延誤治療引起新生血管性青光眼，嚴重恐會失明、摘除眼球。

八旬老人 視力從0.4降到0.1

台中榮總眼科醫師周建志指出，眼中風是視網膜中央靜脈阻塞，造成視力突然下降，由於視網膜缺血、缺氧，增生不正常的新生血管，一旦從虹膜蔓延到眼前排放眼內液體的組織「小樑網」，會阻礙排水，使眼壓升高，造成青光眼，嚴重會眼壓升高失控、眼睛脹痛、視力大幅降低，甚至喪失視力。

這名老先生視力突然惡化，一直誤認是白內障造成，一到醫院就說要做白內障手術，但檢查發現他是眼中風，且延誤治療，視網膜長期缺氧，虹膜已經長出新生血管且蔓延到小樑網，眼壓升高，如果貿然做白內障手術，發炎物質會讓新生血管更迅速增生，眼壓會高到難以控制，最後還要做青光眼手術，嚴重甚至得摘除眼球。

周建志為老先生做眼內注射抗血管內皮生長因子製劑，以及全視網膜雷射手術，抑制新生血管增生，但老先生視神經已經病變無法回復，視力也無法復原，但不再惡化，也保住眼睛。

延誤治療 致新生血管性青光眼

周建志說，青光眼是一種不可逆的視神經病變，發生原因為眼睛結構問題及老化，是導致失明的主因之一，台灣青光眼患者有34萬人，其中像老先生的新生血管性青光眼占近4%，可能被忽略，提醒眼中風、糖尿病視網膜病變、頸動脈狹窄是高風險族群，必須定期至眼科檢查，及早發現治療，一旦視力突然下降更要警覺。

而眼壓較高、年齡超過40歲、有青光眼家族史及高度近視者，則是青光眼的危險因子，也應定期就醫檢查。