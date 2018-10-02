得獎療法 有效治療肺癌、皮膚癌

2018-10-02

〔記者林惠琴、吳欣恬／台北報導〕諾貝爾生醫獎昨公布，由美國免疫學家詹姆士‧艾利森與日本免疫學家本庶佑摘下殊榮，獲獎理由分別是發現免疫抑制因子CTLA-4與PD-1，進而發展出免疫療法，為癌症治療帶來重大性突破，近年免疫療法已逐漸運用在黑色素細胞癌、肺癌、肝癌、淋巴癌等多種癌症治療。兩人也是唐獎首屆生技醫藥獎得主。

唐獎首屆生技醫藥獎得主

台北醫大癌症生物學與藥物研發所副教授、萬芳醫院癌症中心主任賴基銘解釋，人體內有免疫Ｔ細胞可對抗外來癌細胞，但為避免Ｔ細胞過度活化、攻擊自己的正常細胞引發自體免疫疾病，體內有可調控機制，正是此次諾貝爾生醫獎發現的CTLA-4與PD-1。

中研院院士龔行健也解釋，免疫系統Ｔ細胞可殺死各種癌細胞，也有「煞車機制」避免做得太過火，但癌細胞有時會伸手拉開免疫細胞的煞車，以免都被殺掉。兩人的研究就是以抗體讓癌細胞不能抓住煞車，讓免疫細胞恢復活性，殺掉癌細胞，這機制已在數種癌症治療發現有效，配合化療更有加成作用。

艾利森和本庶佑二○一四年獲得我國唐獎生技醫藥獎，龔行健當時擔任介紹人。龔行健說，兩人的研究貢獻甚大，對癌症治療給予新希望。

龔行健表示，艾利森發現Ｔ細胞抑制性受體CTLA-4，證明CTLA-4可阻斷Ｔ細胞抑制性訊息，活化殺死癌細胞的反應；本庶佑則是發現Ｔ細胞PD-1抑制性受體。根據兩人研究發現所研發的藥物，已先後經美國食藥局（FDA）核准上市。

不過，賴基銘也指出，目前免疫治療藥物只在約廿％至廿五％癌症患者身上有療效，未來合併化療、放療、標靶藥物或細胞療法，將是新趨勢。

龔行健進一步指出，目前這療法在應用上最大挑戰是要辨識對哪些病患有效。目前有兩種辨識方法，一是有很多突變的癌細胞，用這療法很有效；另是看癌細胞有無伸手拉住煞車，目前已知包括皮膚癌、血癌和肺癌都有不錯效果。

林口長庚醫院腫瘤科醫師侯明模也說明，近年免疫療法已運用在黑色素細胞癌、肺癌、泌尿道癌、腎細胞癌、淋巴癌、頭頸癌、肝癌等。