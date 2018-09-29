《謠言終結站》嘴破用高粱酒漱口？ 醫：刺激傷口恐致癌

2018-09-29

記者劉婉君／台南報導

有民眾因嘴破上網尋求治療方法，網友提供的方法從鹽巴殺菌、口內膏、奇異果、檸檬、西瓜霜到用米酒或高粱酒漱口等，五花八門。醫師提醒，使用高濃度酒精或不知成分的藥粉等偏方，容易刺激傷口，使口腔潰瘍更嚴重，甚至導致黏膜變異而有致癌之虞。

台南奇美醫學中心口腔顎面外科主治醫師于錫倩表示，造成口內破洞的原因有很多，包括免疫力下降、外力刺激黏膜（例如刷牙時刷傷黏膜）、營養素不足（如缺鐵或維他命C等），以及感染病毒與細菌等，所以治療方法也不同。

病因不同治法不同 偏方無效

坊間最常被提到的就是吃奇異果，于錫倩表示，如果是缺乏維生素造成的嘴破，補充適量維生素當然可以促進潰瘍癒合，但如果是其他原因造成的，這方法就沒有特別的神效。

于錫倩指出，很多水果都含有豐富的維他命C，除了奇異果之外，還有檸檬、柑橘等，但這類水果都帶有酸性，口腔潰瘍吃酸性食物會刺激黏膜導致疼痛，而且檸檬等柑橘類水果致過敏性較高，有些人吃了反而會更嚴重。

至於使用鹽巴塗抹，有些因細菌感染造成的嘴破，如果是以稀釋後的鹽水漱口，可能有一些抑菌及緩和效果，但不會讓潰瘍馬上癒合，而且直接塗抹鹽巴反而會對傷口造成刺激或刮傷。有人覺得抹鹽巴後，傷口就不痛了，這是因為潰瘍受到刺激後的強烈刺痛，暫時掩蓋了原本的不舒服感，並不是潰瘍就完全痊癒了。

「米酒和高粱就更不建議了」，于錫倩說，用很高濃度的酒精刺激黏膜，麻痺傷口，不但會刺激傷口，若造成口腔黏膜細胞變異，還會有致癌的可能。

于錫倩表示，女性常在生理期間因荷爾蒙變化而口腔潰瘍，以及易過敏的人在季節變換或接觸、食用過敏原時也會造成黏膜發炎，建議平時就要多攝取維生素、鐵、鋅，均衡攝取維生素。

調整作息 補充維生素B、C

維生素C高的水果除了奇異果、柑橘類之外，還有葡萄、蘋果等，含維生素B的有糙米、奶製品、椰漿等，肉類含鐵，蚵等海產則含鋅，同時作息要正常，不要熬夜。

一旦口內出現破洞，應先調整作息、均衡飲食，不要過度刺激黏膜，如果兩週內未癒合，則應尋求醫師診治，了解是否有其他病變造成嘴破，以免延誤治療。