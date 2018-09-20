《謠言終結站》吃藥配藥酒更有效？ 藥師：恐傷肝腎

2018-09-20

記者林惠琴／台北報導

坊間流傳「藥酒」含有酒的功效與藥材的作用，是養生補品，因此部分民眾認為，吃藥搭配藥酒，有助於提升藥效，強健體魄；但藥師強調，藥與藥酒一起服用，反而可能傷肝腎。

台北市立聯合醫院陽明院區藥師蘇柏名舉例說明，一名70多歲的老奶奶長期將藥酒視為藥，用藥習慣搭配藥酒服用，以為此舉可使藥效加倍，有益健康，但她的肝腎功能都不好，有可能與此有關。

藥酒屬酒不是藥 不宜一起服用

蘇柏名指出，藥酒屬於酒，並非是藥，酒與藥一起服用，肝腎要同時代謝酒與藥，會增加負擔，甚至嚴重可能受損。

蘇柏名補充，有些民眾可能也會以茶、牛奶、咖啡、果汁配藥，同樣有風險，例如可能抗生素與牛奶會交互作用、咖啡與茶會影響藥效，葡萄柚、柚子等水果則會導致藥物濃度過高。

不正確用藥 恐增不良反應風險

蘇柏名說明，不正確的用藥行為可能影響疾病治療或增加不良反應風險，建議家中若有長者，可協助標記個別藥品用法與服藥時間，也可善用藥盒、用藥紀錄等工具，確保正確用藥，並觀察使用後有無出現副作用，例如某些藥品可能產生嗜睡、肌肉放鬆或降低血糖、血壓，恐增跌倒風險，要特別注意。

食藥署代理科長楊博文提醒，不少長者會聽信街坊鄰居推薦或電台等電子媒體宣傳，購買來路不明的藥品，家人最好協助檢查是否由合法醫療機構、藥局或藥粧店取得，以及有無標示品名成分與許可證字號等資訊，確保藥品沒問題。若有相關疑問，可諮詢社區藥局藥師。

衛福部食藥署提醒，隨著年齡增長，視力、聽力、記憶力、消化代謝力等各項身體機能逐漸變差，可能增加長者用藥風險，例如忘記服藥、重複服藥、服藥未按照醫囑等，民眾應適時關心長輩用藥情形。