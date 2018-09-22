《謠言終結站》骨折要馬上開刀？ 醫：不一定

2018-09-22

記者蔡淑媛／台中報導

一般人認為，「骨折要馬上開刀，否則骨頭會長不好」，但醫師澄清，骨折手術有緩急之分，大部分常見的骨折不用馬上開刀，例如四肢和手腕骨折是可以等待與觀察，甚至部分骨折一定要等待1-3週才能開刀，以免術後會皮開肉爛或血流不止，但有少部分骨折一定要儘速開刀，否則會危及生命或導致骨頭缺血性壞死。

四肢骨折 須優先固定傷處

台中榮總骨折創傷科主任陳志輝指出，一般常見的腿部或手臂骨折，沒有立刻開刀的急迫性，延遲7-10天並不會影響骨頭生長，尤其是意外造成的骨折，可能會出現延遲性腦出血、腹部滲血，萬一手術麻醉時，剛好大出血，卻沒有明顯症狀可以觀察，等到生命徵象不穩時，才會被發現，有致命之虞。

陳志輝表示，四肢骨折在臨床上常需要時間排除其他傷勢或後遺症，而不用急於開刀，但固定骨折處是當務之急，不過，還是要遵照醫囑回診，以免新骨頭增生造成沾黏。

若是腳踝附近的遠端脛骨骨折或部分膝關節附近的近端脛骨骨折，則需要先觀察，然後再開刀。這是因為骨折部位的皮膚薄，軟組織會持續出血，在短短幾小時內就會腫成大水泡。如果馬上開刀，發炎腫脹的皮肉再度受傷，就會皮開肉爛，反而還要額外做清創、皮瓣移植和移除內固定手術，因此臨床上，常會等2-3週水泡消腫後再手術。

傷及血管神經才須馬上手術

陳志輝強調，骨盆骨折開刀也急不得，因為大部分會合併骨盆腔出血，可能出血到一定程度時，因壓力關係會止血，但手術刀一刀劃下，就會繼續大出血，因此也要觀察5-7天再手術。

不過，陳志輝提醒，少部分骨折就不能等、必須馬上開刀，像是骨折傷及血管神經，危及生命或截肢風險，以及兒童骨折等就必須馬上手術。

這是因為兒童忍痛度低，就得儘早開刀，還有骨折造成脫臼，以及年輕人的股骨頸骨折要儘快復位，以免骨頭、關節壞死；而開放性骨折及腔室症候群，則是要進行清創和減壓手術，而非復位手術。

至於病人在等待手術時間的疼痛，可進行牽引療法、開立止痛藥、做骨外固定器、石膏或副木固定，以減輕痛楚，期間要減少活動，注意骨折處異常腫脹或變麻。