精子會轉彎？ 裝避孕器還懷孕 原來掉進腹腔了

2018-09-27

記者陳建志／台中報導

台中一名38歲王姓婦人近年來常腹痛，最近疼痛更明顯，就醫檢查才發現原來是她10年前裝的「子宮內避孕器」穿破子宮掉入腹腔，經腹腔鏡微創手術取出避孕器後，終於解決腹痛困擾，也找到明明裝了避孕器，竟然還會懷孕的原因。

亞大醫院微創內視鏡科主任高惠芬表示，這名患者10年前生完第二胎裝上「子宮內避孕器」避孕，沒想到5年後卻意外懷了第三胎，當時夫妻兩人都以為是避孕器掉出體外才懷孕，友人也開玩笑說：「沒想到精子會轉彎。」

穿破子宮 導致多年腹痛

高惠芬表示，雖然第三胎是不預期懷孕，但一家人仍歡喜地迎接這個孩子出生，但因擔心舊事重演，產後王姓婦人選擇避孕效果最好的輸卵管結紮，不過這幾年常感到右腹部疼痛，尤其彎腰時特別明顯，每當感到不適時，就自行服用止痛藥或腸胃藥，症狀好轉就不以為意，直到近來腹痛越來越明顯，就連吃止痛藥也沒效，就醫經Ｘ光檢查，赫然發現腹腔內有子宮內避孕器，才知道原來5年前子宮內避孕器穿破子宮掉入腹腔，才會懷了第三胎並導致腹痛。

高惠芬指出，為患者進行腹腔鏡微創手術，將腹腔內與腸沾黏的子宮內避孕器取出，終於解決婦人多年來的腹痛困擾。

高惠芬指出，常用的避孕方式有好幾種，其中子宮內避孕器主要干擾受精卵著床，成功率在95%以上，不過有腹部悶痛、子宮外孕、點狀出血等缺點。

定期回診追蹤 避免移位

統計並發現，婦女裝設子宮內避孕器約有千分之8的機率會排出體外，千分之2的機率像王姓婦人一樣穿破子宮掉入腹腔內，導致腹痛、發炎，引發腸沾黏等問題。

高惠芬並建議，以子宮內避孕器節育的婦女，應在完成裝設前3個月回診追蹤，確認避孕器的位置是否正確，之後每年接受例行性子宮頸抹片檢查時，也應一併確認避孕器的位置，避免發生避孕器移位、掉出體外的不預期懷孕，並排除出現子宮內避孕器殘留在腹腔的狀況。