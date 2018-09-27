《謠言終結站》柿子＋優酪乳＝中毒？ 醫：絕不會

2018-09-27

記者陳建志／台中報導

時序入秋天氣漸漸轉涼，柿子也將上市，網路又開始有人轉傳「吃完柿子千萬別喝優酪乳，也不能吃香蕉，否則會中毒」，還信誓旦旦說，「一名小女孩吃完不到半小時就中毒死了」，讓不少民眾憂心忡忡，擔心小孩誤食中毒。不過醫師駁斥此說法根本毫無根據，只要適量食用絕不會中毒。

秋天網路謠言 別再亂傳了

亞大醫院腹膜透析主任林軒任表示，近來有民眾拿著「吃完柿子又喝優酪乳會中毒」的訊息問他：「這是真的嗎？」他強調柿子富含維生素A、維生素C、多酚類、膳食纖維及各種礦物質，可以改善貧血、調節發炎反應，並可抑制脂肪吸收，是營養價值相當高的水果，只要適量食用並不會有問題。

林軒任表示，柿子富含單寧酸，香蕉則含有較高的有機酸，其他包括茶、葡萄、番石榴、山楂等也都富含單寧酸，當空腹或一次大量食用這兩類水果，腸胃功能較差的民眾就容易出現腸胃道不適的問題。

林軒任指出，因柿子含單寧酸，食用後口感較乾澀，部分民眾會配合食用優酪乳或優格，藉由液態狀改善口感，而這兩種都是牛奶經乳酸菌發酵後的食品，若柿子的單寧酸與蛋白質結合，容易產生凝結狀況，造成蛋白質無法被吸收，腸胃較差的民眾因腸道蠕動被打亂，將容易產生便秘的狀況。

林軒任指出，除了吃柿子後不要吃優酪乳的謠言外，過去坊間也流傳「柿子和螃蟹同時吃會中毒」，其實都是相同的原理，民眾只要適量食用，絕不會有中毒的問題，不過建議消化機能較差的老人、腸胃道發育不全的嬰幼兒、或是腸胃道曾開刀、常有腹脹困擾、腸胃機能、狀況不佳的人，除食用份量減少，食用間隔也應該拉長，才能讓自己吃得安心、健康。