中研院研究：有了這蛋白質 坐骨神經痛免緊張

中研院生醫所研究員陳志成帶領團隊發現治療神經病變痛的契機。（記者吳亮儀攝）

2018-09-27 10:42

〔記者吳亮儀／台北報導〕坐骨神經痛、糖尿病等病變引發的疼痛是由神經損傷導致，中研院發現，要讓受損神經恢復需要一種關鍵蛋白質「神經細胞骨架蛋白」（Advillin），藉由觀察這蛋白質可有效診斷神經病變痛、甚至能調控它藉已讓神經再生。

中研院生物醫學科學研究所研究團隊藉由小鼠的研究發現，若能掌握痛覺神經再生、就能幫助神經病變痛痊癒。研究團隊將缺少Advillin基因的小鼠測試神經病變痛反應，發現小鼠會持續疼痛、且受損神經難復原。

若是正常小鼠有Advillin使患部的神經能再生復原，症狀可以痊癒。

人類感覺神經細胞分為痛覺神經及非痛覺神經，科學家在1995年已發現Advillin主要存在於感覺神經元中，但功能仍不確定；生醫所研究員陳志成指出，這次研究證實Advillin的功能。

陳志成說，Advillin負責帶領痛覺神經軸突向四周探索、再生。少了它，神經軸突纖維的生長速度、活動性及分支數量都會明顯下降。

陳志成說，若將它作為生物標記物，可有利準確診斷並治療坐骨神經痛、糖尿病疼痛等由神經損傷引起的「神經病變痛」，目前也申請相關專利；研究成果在8月15日刊登於PNAS，並獲選為當期重點論文。