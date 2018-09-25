蛋價飆33.5元 貴到年底

2018-09-25

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北農產運銷公司昨日中秋節正常開市，但因人少買氣弱，蔬菜均價下跌十八％。但今年六月至今雞蛋因天候等問題減產，價格漲不停，加上中秋節糕餅製作，以及開學校園午餐的需求，產地價已飆至每台斤卅三．五元，創近兩年來新高。農委會估計到今年底前，蛋價都難以平穩。

每天供應量少百萬顆

農委會畜牧處副處長王忠恕指出，由於今年天氣熱、蛋雞產蛋率下滑，加上農民飼養管理不佳，大、中、小雞短期內青黃不接，產蛋率差，原本國內每日雞蛋供應量約兩千多萬顆，現在大約少了一百萬顆。

此外，八月底中南部淹水死了七十萬隻雞，種雞場也出現問題。加上中秋節做糕餅、開學校園午餐需求量增加等多種因素，市面出現「搶蛋」現象。王忠恕說，盒裝蛋或是契約供應的品牌蛋品，因為簽約供應，因此不會短缺斷貨，但零售市場的散蛋將最先被衝擊。

禁用芬普尼 疫病變多

今年六月廿二日雞蛋產地價自每台斤廿四．五元漲至廿七．五元，七月十八日漲至廿九．五元，八月八日續漲至卅一．五元，九月五日再漲至卅三．五元，批發價更已破四十元。

王忠恕指出，二○一六年二月因暖冬產蛋率不佳，雞蛋產地價曾達卅四．五元，二○一五年因禽流感爆發，產地價一度飆漲至四十元。目前的雞蛋產地價，是近兩年來新高。

台北市蛋商公會理事長高傳謨則認為，農委會禁止使用殺蟲劑芬普尼後，蛋農幾乎無藥可用，因此疫病變多，也是產蛋率下降的原因。

雞蛋漲價，菜價則是下跌。台北農產運銷公司昨日中秋節正常開市，蔬菜平均批發價每公斤卅二元，比前一日的卅九．一元，下跌了十八％。

中秋開市 菜價下跌18％

農委會表示，昨日週一，原本批發市場應是休市，而且往年中秋節幾乎都休市，但北農擔心中秋連休三天影響市場行情，選在中秋節之後的週二、週三休市兩天，昨日中秋節開市，幾乎所有人都在休連假，人少而買氣弱。

今年農曆春節後，北農因短時間接連休市，二月廿七日開市蔬菜到貨量暴增賣不完，引發後續一連串爭議。日前因承銷方的台北蔬菜同業公會希望中秋節連休三日，農委會和北農事前即協調產地供應單位，希望減少供應量，因此昨日中秋節雖有開市，但進場承銷人少，減量供貨，到貨量與需求量都變少，讓供需達到平衡。