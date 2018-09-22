「全災型應變體系」總統︰明年921驗收

2018-09-22

〔記者李欣芳／台北報導〕九二一是國家防災日，總統蔡英文昨發表談話，宣布將由行政院盤點現有防災體系可更精進、快速應變的地方，逐步建構一體化的「全災型應變體系」，讓中央部會和地方政府之間，都有共通的作業標準，即時流通資訊、妥善分工合作。總統指出，面對八二三水災和近日北部大豪雨，凸顯台灣災害應變體制仍需進一步強化，相關檢討與改革措施將在一年內規劃完成，明年防災日驗收。

總統致詞指出，在極端氣候影響下，我們也必須嚴肅面對大規模、複合型災害的風險。最近一段時間，無論是台灣八二三水災、鄰近日本的水患和震災，或是更多國家的類似經驗，都說明了，極端氣候下的災害預防與整備，是全球重要的課題。

總統表示，八二三水災及這個月初北部的大豪雨，凸顯台灣的災害應變體制，仍有更進一步強化的空間。在國家防災日這一天，她要呼籲政府同仁、國人同胞，還有媒體朋友，攜手合作，一起來面對大規模災害和極端氣候帶來的挑戰；她認為，政府部門的當務之急，是提升防災體系位階、強化橫向聯繫與整合。

總統指出，因應難以精準預測的超級大雨，我們必須在國土規劃中落實防災設計，也須加強災害的風險溝通，用民眾容易理解的話來傳遞訊息。這些通盤檢討與改革措施，將會在一年內規劃完成，「明年的國家防災日，就是我們驗收成果的時刻」。