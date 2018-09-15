陳景峻准辭 北農代董座週三出爐？

2018-09-15

陳景峻：只願做到月底

〔記者楊心慧、吳欣恬／綜合報導〕台北農產運銷公司近來風波不斷，身兼北農董事長的北市副市長陳景峻昨宣布請辭董事長，表明只撐到九月底，感慨北農成為政治角力的場所；北農將於九月十九日召開董事會，北農常董、全國農會總幹事張永成分析，陳景峻留下的常董缺額是由董事推選，但市府掌握董事席次不足，未來董事長很可能為農委會掌控。

北農常董張永成：新董座可能被農委會掌控

去年六月接任北農董事長的陳景峻，與總經理吳音寧關係一年來十分緊繃，從年初果菜批發市場密集休市、引發菜價風波，當時陳景峻痛批吳音寧神隱，是陷柯市府不義。接著第一果菜批發市場改建案，陳景峻也數度顯露對吳的不滿，緊咬吳未在董事會上報告改建案細項。

陳景峻多次向市長柯文哲請辭，但柯未點頭，陳景峻本週三再向柯表達辭意，柯才同意。陳景峻昨召開記者會宣布請辭，陳說他是副市長身兼北農董事長，會造成角色混淆與爭議，處理北農和市府的問題，導致產生很多枝節，對市長、農委會、民進黨都是傷害，請辭最好。

陳：吳音寧個人造業個人擔

離職是否與北農總經理吳音寧有關？陳說：「吳音寧個人造業個人擔，如果認為不進議會是對的，就自己承擔。」有媒體詢問董事會是否會臨時動議撤換吳？陳回應，據他所知應該沒有這個議案，且他認為，重大人事案不該用臨時動議方式提出。吳音寧則表示，尊重董事長決定與董事會指示，其他不評論。

議會預算會期持續至十月才結束，陳景峻請辭後北農沒人到議會備詢。吳音寧說，審預算與北農沒太大關係，沒有想過這問題，九月十九日就開董事會，可能會選出代理董事長。

農委會：尊重董事會、擬三方協調

農委會表示，有關董事長人選問題，基於公司治理原則，農委會尊重董事會決定。農委會副主委李退之表示，陳景峻是他尊敬的前輩，農委會對陳並沒有什麼評價或施壓，後續一切回到北農公司的治理，農委會、農會及北市府的董事都是五席，不可能由誰來主導，未來新董事長的產生，三個單位應會協調。