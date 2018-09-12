腦漿外溢 奇蹟甦醒漸能走路

2018-09-12

記者顏宏駿／彰化報導

70歲的張姓老農兩個月前騎機車自撞路邊貨車，頭部受重創，渾身是血，被送醫急救時，昏迷指數6，且腦漿外溢，醫師緊急為他做開顱手術重建顱骨，他在術後昏迷14天後，奇蹟甦醒，現在已能行走。

衛福部彰化醫院腦神經外科醫師張昕煥昨天用「奇蹟」形容老農的病況。

張昕煥表示，老農的電腦斷層攝影顯示，他的左側硬腦膜下腔大片出血，顱骨開放性骨折破裂，骨頭插入額葉，腦漿流出來，另外從額骨到鼻腔骨、眼眶骨還有長寬各5公分的骨折，視神經受到壓迫，生命跡象微弱。當時考慮的是立即開刀，還可以「跟老天一搏」，否則只能坐以待斃。

顱骨重建手術從深夜11點一直進行到隔天凌晨5點，所幸術後生命跡象穩定，顯示「已經贏了大半」，剩下的就是避免傷口感染。

開顱手術後 昏迷14天

張太太說，原本已不抱任何希望，因為「腦漿都跑出來了」，已經做好「先生變成植物人」，甚至「手術失敗」的心理準備，沒想到先生昏迷14天後醒來，復原非常快，到出院前已能回憶起車禍當時的經過。

她說，先生當天晚上騎機車到埔鹽鄉的中油加油站加油，天色昏暗，撞上停在路邊的一部貨車。先生很有可能是頭部撞到前車後斗的側緣，因此頭部撞出一個大洞。

張昕煥指出，為老農做的開顱手術主要是顱骨切除減壓手術，清除硬腦膜下腔血塊，同時將顱骨復位，打鋼板固定，儘量恢復原狀。

老農手術後昏迷14天，醒來後手腳無力、意識不清，但一天比一天進步，一個月後，手腳已經可以動作，還能拿筷子吃飯，雙眼視力也都正常，日前出院時，講話和走路都已大致正常，還能每日行走1-2公里，持續復健，應能逐漸恢復正常。

張太太表示，先生經此重創瘦了8公斤，人變得比較鈍，動作比較慢，但比較熟識的人都還認得，經過復健後，原本右手無法拿筷子和湯匙，現在也已經可以拿，還能慢慢行走。

張太太指出，先生出院後，還可以走2-3公里的路去兒子的家。對她而言，老伴能救回來已經很感恩了，還能進步到現在的模樣，她真的很感謝張昕煥醫師為她的先生開刀，並且一路照護他到現在。