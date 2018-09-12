吞保健食品治癌症 子宮內膜癌變第3期

2018-09-12

記者陳建志／台中報導

台中一名55歲許姓婦人半年前陰道開始出現不正常出血，一度以為是更年期「亂經」，接受檢查發現是子宮內膜癌，但婦人聽友人建議，只吃保健食品治療，數月後不見好轉，出血量大增，再度就醫發現已惡化為子宮內膜癌第三期，且癌細胞轉移至淋巴腺，只好切除子宮，並接受化療和放射線治療。

不正常出血 以為亂經

亞大醫院婦癌科主任葛裕民表示，這名患者因年紀正值更年期前後，半年前開始出現頻繁、不正常出血，一度以為只是「亂經」，直到連續出血一星期還沒停，直覺病情不尋常才就醫，經切片證實為惡性子宮內膜癌。

葛裕民指出，子宮內膜癌好發於停經前後婦女，曾有懷孕經驗的女性罹患機率相對較低，通常子宮內膜癌第一期的治癒率達9成，約75%的患者能在早期發現，提早治療，不過因罹病高峰期和停經期重疊，部分患者未能在第一時間提高警覺，直到症狀變嚴重才驚覺有異。

切除子宮 化療並放療

葛裕民指出，民眾若在月經和月經期間出現不正常出血，或者經期特別長，就醫後，醫師會安排進行子宮內膜切片檢查，若確認是子宮內膜癌，會透過「婦癌分期手術」，將子宮、卵巢、輸卵管、骨盆腔淋巴腺等摘除，再視病情評估是否接受化療。

葛裕民表示，台灣每年子宮內膜癌患者約新增2000多例，手術治療後5年仍處高度復發期，需定期追蹤，女性平時也應控制體重，減少攝取高油、高糖食物，並養成規律運動習慣，才能預防子宮內膜癌發生。