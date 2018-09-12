心臟疾病術後 心肺復健迎新生

2018-09-12

文／陳冠誠

「醫師，我可不可以自己在家裡做運動就好了？」我有很多心臟疾病的病人，第一次到復健科門診診間時，都會這麼問。

國人普遍不清楚心臟疾病患者病況穩定後，除了藥物治療外，也需要進行心肺復健。藉由心肺復健，可以有效減少不適，並增加生活品質。

對象包含：心肌梗塞、開心手術、瓣膜手術、心臟衰竭及心臟移植等心臟疾病都需要做復健。很多病人出院後，一動就喘，連爬樓梯到二樓都沒辦法一次爬完，中間需要休息，像類似這種情況，就很需要做復健。

過去國內以健保資料庫所做的研究發現，僅20%心臟疾病病人出院後有進行心肺復健。這樣的比例明顯太低，這也是因為國人普遍不了解心臟疾病出院後需要做復健所致。

心肺復健是藉由運動的方式，有效提升心輸出量、增加最大攝氧量、提升周邊組織對氧氣的利用，以提升病人的運動能力，減少再住院率及相關併發症。

其實病人在急性期尚未出院前的住院期，就應該開始復健，目前國內各大醫學中心在住院期間都有早期會診復健科，早期下床、訓練生活功能自理，讓病人出院回家後能有基本的生活自主功能。

而在急性期後穩定出院，即需到復健科門診進行心肺復健，此時會先安排心肺功能測試，並開立運動處方，讓病人在較高強度且相對安全的情況，進行復健訓練。

回到最初的問題：「醫師，我可不可以自己在家裡做運動就好了？」然而，在家自己運動的問題是，強度若太低沒有訓練效果，強度太高則有風險，因此還是會建議病人能在復健科做監控下的心臟復健。

門診經過數個月的復健訓練結束後，即進入維持期，此時若沒有持續維持訓練，心肺功能則會退步。因此會幫病人安排心肺功能測試，並依據檢查結果，給予持續居家運動的建議。

出院後，才是生活的開始，持續積極心肺復健，可以讓生活更加自主、更有品質。

（作者為亞東醫院復健科專任主治醫師）