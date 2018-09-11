解決台大爭議 教授：撤換郭大維

2018-09-11

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學昨日開學，但台大校長遴選爭議仍無解，其中，郭大維兼任代理校長，卻因台大遲遲未重啟遴選而有無限期代理的問題，遭部分台大資深教授、醫師質疑；郭大維本人昨回應表示，自己會盡力讓校務順利，其他並未多談。

台大校長遴選今年一月選出財金系教授管中閔，卻接連爆發資訊揭露、利益迴避、學術倫理、赴中兼職等爭議，至今無解。台大面對教育部要求重啟遴選，決定提出訴願及訴訟對抗，卻由校務會議決議讓代理校長郭大維全權代理校務，衍生無限期代理問題。

另派代理校長 重啟遴選

昨由一群台大資深教授、校友近兩百人等發動請願連署，提供「第三條路」給教育部長葉俊榮，希望解決台大爭議，就是撤換郭大維，另派代理校長，好讓台大可重新展開校長遴選程序、儘早可有合法新校長，台大校務可恢復正軌。

台大名譽教授賀德芬說，台大開學，也是教育部長葉俊榮上任後答應要兩個月內處理台大案的期限，但過去看葉跟涉法的台大遴選相關人員交頭接耳、密室協商，最讓人憤怒的是，台大提訴願，葉竟放棄抗辯，似乎為了政治利益而違背學術良心，希望教育部能儘速提出答辯；她也批評郭及台大行政單位不甩教育部要求重啟遴選的決議，已違背公務員服務法精神。

台灣北社社長李川信說，台大遴選透過不正當方式產生管中閔，教育部站在主管機關立場，本就有權力駁回，但郭大維卻在代理期違法亂紀，撤換前任校長人事，還任用前主任秘書當副校長，光這一點，教育部就應撤換郭大維，讓事情結束，重新啟動遴選。

但相對地，部分台大自主聯盟成員昨前往校長室替郭大維打氣，聯盟會長、台大政治系教授蘇宏達認為，有些老師及政治運動者迫不及待要摧毀大學自主和學術自由，「非常危險」；台大農經系教授官俊榮亦希望郭大維繼續代理，好安定校內。

郭：盡力讓校務順利

台大代理校長郭大維面對正反聲浪則表示，現在最重要工作是讓台大校務順利、保障學生受教權、提供教師好的研究環境。而面對台大挨批失職等質疑，台大主任秘書李心予說，台大一直都照法律走，希望教育部儘快依大學法聘任未來的新校長，校方也尊重這次遴委會職權，而今台大雖是代理校長，但校務推動並無大問題。