醫師不放棄 男大生40次手術保腿復學

2018-09-09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕家住苗栗竹南的廿一歲大學新鮮人鄭廷毅，三年前車禍造成雙腿嚴重骨折、左大腿大動脈斷掉，必須轉醫學中心救治，卻適逢八仙塵爆，北部醫院塞滿傷患，轉至台中榮總，已延遲黃金手術期。但醫師冒險為他不截肢、接血管，他則歷經休克、腎衰竭、大腿組織感染壞死，挺過四十次手術。鄭廷毅現在能走路、行動自如，今年復學，他感謝醫師保腿、不放棄他。

「病人也不要放棄自己！」

「醫師不放棄病人，病人也不要放棄自己！」中榮骨折創傷科主任陳志輝說，鄭生骨折傷勢嚴重又複雜，但要保命也要保腿，能救的腿不能截肢一了百了，鄭生還年輕，一旦膝蓋以上截肢，即使裝義肢走路也只能甩腿走路。他也稱讚鄭生有毅力堅持，才能開心復學。

鄭生當時騎車自摔造成雙腿骨折，左大腿大動脈也摔斷，導致休克。當地醫院設備不足必須到北部大醫院，卻遇上八仙塵爆，轉到中榮做手術時已是事發十五個小時之後，超過黃金時間六至八小時。大腿長期缺氧會壞死，一般會截肢，但考量他如此年輕，醫師為他保腿拚了，進行繞道手術接血管。

搏鬥3年 能正常走路、爬山

鄭生手術後才是考驗的開始，先是腎衰竭暫時性洗腎，左腿肌肉、骨骼反覆感染、壞死，出現腔室症候群、橫紋肌溶解症等多重併發症，三年來歷經卅九次清創、七次進出醫院、多次內外固定手術。前年因骨髓炎截骨八公分又做了延長手術。鄭生一一咬牙挺過，並努力復健，現在骨頭已經增長至四公分，能正常走路、活動，還去爬山。

鄭生回憶，傷口清創、換藥和手術、復健，都痛到骨子裡，但家人和醫師都沒放棄他，自己也必須堅持下去，一路咬牙苦撐，也體會到「付出多少，就有多少回報」！每天走一萬步復健，近三個月能自行走路、不用再拄枴杖，未來將嘗試騎單車、游泳。

鄭生今年復學念大一，開始重拾校園生活，昨天特地到醫院感謝醫師陳志輝，並送上自己畫的醫師畫像卡片，也強調一定會回饋社會。