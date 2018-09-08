北海道新千歲機場今復飛 我加強疏運

2018-09-08

〔記者楊綿傑、鄭瑋奇／綜合報導〕日本關西、北海道分別遭受颱風及強震侵襲，受災嚴重，根據交通部觀光局統計，行程受影響的台灣旅客達四千五百五十一人，但未傳出人員傷亡，華航和長榮兩國籍航空分別以加開航班、放大機型協助疏運受困旅客。旅遊業者指出，由於觀光區災情不嚴重，且災後復建快速，今年日本賞楓季團費價格應和去年持平。

華航為協助疏運旅客，今明兩日針對札幌、成田、名古屋航點，各加開一來回航班，今日至十一日還有九航班改以大型機飛航，不收手續費及票價差協助疏運，目前已載逾四千名旅客往返台日；長榮航空今飛往札幌、函館六航班，改以大型機協助疏運。兩家航空公司明日札幌航線均恢復正常航班。日本航空今日至十一日，台北—成田航線每日也將加開兩往返航班，疏運旅客。

兩機場關閉 共4551台客受影響

觀光局統計各主要日本線旅行社回報數字，截至昨日下午四時止，因日本關西國際機場、北海道新千歲機場關閉而受影響的台灣旅客有四千五百五十一人。

雄獅、康福、東南、喜鴻、五福、山富國際等旅行社通報，關西機場延後返台的旅行團約卅團，旅客九百八十人；取消行程的旅行團五十五團，旅客一千三百七十五人。

至於因北海道新千歲機場關閉，延後返台的旅行團約四十一團，旅客一千兩百六十一人；延後或取消行程的旅行團約廿七團，旅客九百卅五人。

中華民國旅行業品質保障協會（品保協會）東北亞線發言人蔡錦惠昨指出，由於觀光區災情不嚴重，今年賞楓季團費價格應和去年持平。

觀光區災情不重 賞楓團費持平

品保協會昨召開今年第四季合理團費記者會，各界關心日本賞楓季團費是否會受關西水災及北海道地震影響，蔡錦惠表示，據了解，北海道新千歲機場國內線已恢復營運，國際線今天復飛，地鐵、新幹線等開始運行，電力恢復逾五十％，地震後續最多再影響兩天，長期看來衝擊不大。

至於關西機場，日本政府預估一個月內會恢復國際線正常起降，目前詢問退費、退團的旅客並不多，賞楓季依然熱門，預估今年團費價格和去年同期差不多，廉價航空因開航佐賀包機，機位供給量增，團費有機會便宜六千至一萬元。

品保協會主委羅國華昨表示，因天災影響，擬赴日旅客尚未出發想取消行程者，依單據扣除必要費用，剩餘退還消費者；已出發者，考量安全將儘量安排從他處回台，費用增加，不另外向旅客多收；旅客若想取消後續參團或個別旅遊行程，旅行社得扣已代繳的行政規費及已支付的必要費用，向旅客收取不超過五％的旅遊費用為補償。

康福旅行社總經理李季柏表示，其實旅行社跟消費者都是受害者，但旅行社會依個案盡全力協助，也不會跟消費者再多收費，目前還未有糾紛產生；東南旅行社副總廖培沅也說，在天災影響下，會盡力以旅客方便為主。