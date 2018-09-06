腹脹腹瀉受不了 竟是卵巢癌作祟

2018-09-06

記者吳亮儀／台北報導

63歲的盧媽媽在17年前覺得身體不舒服，一直腹脹、腹瀉，原本以為是更年期，直到嚴重腹脹受不了就醫，才發現卵巢有兩個壘球大的腫瘤。

手術10年後，盧媽媽以為沒事了，卻因突然偏頭痛就醫，檢查後發現卵巢癌指數飆升，影像報告顯示腫瘤復發且轉移，接受化療等治療，卻常出現腹瀉等副作用，生活品質極差。

國泰綜合醫院婦癌中心主任何志明說，正常卵巢約和葡萄一樣大，若腫瘤越來越大，會擴散到整個腹腔，導致無法清除乾淨，因此存活率偏低。

研究顯示，晚期卵巢癌患者在手術及化療後，超過7成患者會復發轉移，且復發間隔時間持續縮短，讓患者身陷高頻率、反覆化療的夢魘，日常生活大受影響。

新維持治療法 可降低復發機會

何志明說，晚期的卵巢癌治療以切除或減積手術，再搭配術後化療，殺死殘餘的癌細胞。現在有新的維持治療抑制劑加入抗癌行列，可阻斷癌細胞修復DNA功能，鞏固化療效果。

婦癌專家、林口長庚醫院副院長賴瓊慧說，一旦晚期才確診，存活率不到5成，她也提醒，如果過去一年內出現腹脹、腹痛、易飽足、頻尿和急尿感等警訊，且每月超過12天覺得不舒服，建議盡速就醫檢查。

賴瓊慧說，術後接受化療效果顯著，應把握治療時機，並配合維持療法可大幅降低復發風險，減少反覆化療辛苦，有效延長疾病不惡化時間，提高生活品質。