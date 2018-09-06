除肺結節病灶 電磁導航定位 縮短手術時間

2018-09-06

記者林惠琴／台北報導

39歲潘小姐無抽菸習慣，作息也正常，但有肺癌家族史，自費檢查發現，肺部約有1公分大小的毛玻璃狀肺結節，醫療團隊採用電磁導航定位技術，搭配單孔胸腔鏡切除，在手術室「一站式」完成，較以往手術定位縮減至少2小時；術後其病理報告顯示為第一期肺腺癌，所幸早期發現、早期治療。

台北榮總胸腔外科醫師吳玉琮表示，目前國內接受低劑量電腦斷層檢查的民眾日益增加，約2至3成會發現肺結節，其中9成以上均為良性，僅有少數是惡性，以毛玻璃狀約6至7成是惡性、風險較高。

台北榮總胸腔外科醫師徐博奎指出，過去為肺結節患者手術時，病人要先在電腦斷層室利用支氣管鏡或做體外穿刺等方式找出病灶，再於病灶附近以染色、螢光劑標記定位，或是置放線圈（細鋼絲）、定位針標示，完成腫瘤定位，再等待進入手術室，期間至少2小時以上。

搭配微創手術 傷口小恢復快

徐博奎表示，在術前等待時，體內可能因為有定位針等緣故，患者不可隨便移動或變換姿勢，以致容易焦慮與不適。為了緩解患者焦慮與不適，北榮發展出「一站式定位技術」，直接在手術室裡，利用電磁導航進行定位，類似GPS在開車時定位導航地圖，定位針到哪裡，感應器隨時會顯示所在位置，紫色狀態代表仍在行進中，綠色則代表已抵達病灶處，可搭配內視鏡切除。

徐博奎強調，以北榮為例，今年上半年共有100多名患者要術前定位，推估一年至少有200名以上有需求；從今年4月至今，該院發展出的「一站式定位技術」，已為20多名肺結節病人順利切除病灶，搭配微創手術，術後傷口小、恢復快。

台北榮總胸腔外科主任許瀚水提醒，肺結節多數為良性，通常要先經過一段時間追蹤是否出現變化，要不要切除仍得視個案結節大小、型態、位置，以及患者年齡、家族史等因素而定，可諮詢專業醫師評估。

  • ▲台北榮總發展出結合電磁導航定位及高解析度胸腔內視鏡的胸腔微創手術。（北榮提供）

    ▲台北榮總發展出結合電磁導航定位及高解析度胸腔內視鏡的胸腔微創手術。（北榮提供）

  • ▲潘小姐（右）昨天感謝徐博奎醫師（左）的治療。（記者林惠琴攝）

    ▲潘小姐（右）昨天感謝徐博奎醫師（左）的治療。（記者林惠琴攝）