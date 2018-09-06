《謠言終結站》滑手機防藍光 戴墨鏡無效！

2018-09-06

記者羅碧／台北報導

許多人生活中幾乎離不開手機等3C產品，可是又怕藍光傷眼，於是有人想到戴墨鏡（或稱太陽眼鏡）防藍光，不過眼科醫師直言：「沒效！」畢竟太陽眼鏡與抗藍光鏡片的材質構造不同，3C愛用者還是要配戴抗藍光眼鏡才能降低眼球發生病變的機會。

高雄亮晶晶眼科診所院長梁中玲表示，「光線」分為「不可見光」與「可見光」，我們常聽到的紅外線和紫外線屬於不可見光，而紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫光則屬於可見光。紅外線會產生熱能，眼睛直視可能造成眼睛灼熱、燒傷，而角膜和水晶體長期照射紫外線，則會出現老化、混濁等症狀，甚至會形成白內障。

抗藍光鏡片才能防眼球病變

梁中玲表示，相較於不可見光，3C產品所產生的「藍光」則是能量較強的可見光，包括藍、靛、紫光，它能穿透角膜與水晶體直射入黃斑部，造成黃斑部感光細胞損傷，使得黃斑部提早病變。過度或不當近距離使用3C產品，也是國人近視年齡不斷下降與近視不斷惡化的重要原因，高度近視更是引發失明主因之一。

梁中玲指出，其實戶外光線與LED燈的藍光強度都比3C產品螢幕所發出的藍光更強烈，但因眼睛並未直視，而3C螢幕所發出的藍光卻是直射眼內造成慢性傷害，因此有民眾誤以為只要戴著「有色眼鏡」降低亮度就可以抗藍光，即便在家也戴著太陽眼鏡滑手機或平版，這是嚴重的錯誤觀念。

太陽眼鏡僅有抗紫外線效果

她表示，抗藍光是利用鏡片的鍍膜將20%-40%的藍光反射掉，或是利用與藍色互補的黃色鏡片過濾藍光，所以有不同程度的抗藍光效果，而目前也有可同時防紫外線及防藍光鍍膜的變色鏡片，可以室內和室外使用；至於太陽眼鏡則多半僅有抗紫外線的效果，無法過濾可見光藍光，也無法產生抗藍光的效果。如果要同時防藍光與防紫外線，必須選購有特別標示或另外訂做的鏡片。