關西航班大亂 未出團旅客可折抵、退費

2018-09-06

〔記者蕭玗欣、鄭瑋奇／台北報導〕燕子颱風重創日本關西地區，關西國際機場持續關閉，造成赴日及返台航班大亂。旅遊業者陸續安排旅客搭乘新幹線從羽田機場、成田機場等其他未受影響的機場返回；針對尚未出發的旅客，則提出折抵或全額退費等應變措施。

17團延後返台 29團取消行程

觀光局最新通報指出，截至昨日下午四點半，已有雄獅、康福、東南等旅行社回報，目前受颱風影響延後返台的旅行社約十七團、四五八名旅客，另有廿九團、九○七名旅客取消行程。

東南旅行社表示，目前共有四團、約一二○名旅客滯留在關西地區，規劃安排至羽田或成田機場返回。尚未出發的旅客若還是要前往日本，避開大阪航線團費可折抵一千元，或是選擇退費。易遊網表示，未出團旅客若航班受影響，一律全額退費；如旅客需要轉團，也會提供一千元優惠。

雄獅旅遊表示，原訂九月六日搭乘長榮班機前往關西機場的旅客可全額退費，預計五團、六十五名旅客受影響。

由於關西機場重啟可能要花上一週，中華航空、台灣虎航即起至九月十一日，台灣往返大阪航班全數取消；國泰航空今起至九月十日，台北往返大阪航班全部取消。長榮航空則是取消今、明兩天從台灣往返大阪的航班。

為協助疏運原預定往返大阪的旅客，國籍航空的成田、高松、名古屋部分航班將放大機型，台灣虎航八日、九日及十一日，還會各加開桃園—岡山往返航班。

一名長住日本的黃姓旅客投訴，他原本今天要搭華航班機回台灣，但改票竟然要手續費，改羽田、成田飛要付逾三萬日幣差價，從高松也要加九千兩百元日幣，很不合理。華航則回應，已提供「更改訂位日期」及「退票」免收手續費服務，請旅客見諒。

消基會表示，關西機場事件屬天災，依照定型化契約規定，恐無法向航空公司、旅行社、飯店求償，相關衍生性費用也需民眾自行負擔；至於是否可改期、退票，須看各家公司規定。

長榮表示，九月三日前開立機票，九月四至七日往返關西機場旅客，若改訂出發日為十七日前往日本任一航班，免收價差、稅差及改票手續費一次。台灣虎航宣布，九月四至十七日桃園—關西往返航班，更改去日本任一航點，且為卅日前可訂位之航班，免收價差及更改手續費一次。

民航局統計，去年台灣往返大阪關西機場間，總旅客量達到三二七萬四六一一人次。關西大阪是國人到日本旅遊僅次於東京的地區、每年超過百萬人次。