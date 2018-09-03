甜蜜的負擔！ 早產4千金會爬了

2018-09-03

記者湯世名／彰化報導

罕見早產四千金！王棟財的妻子蕭亞芝去年打排卵針後懷四胞胎，由於多胞胎容易有死胎和極度早產等風險，醫師強烈建議她減胎，但夫妻產檢時看到4個胎兒都有心跳，生命力旺盛，一個都不願放棄。去年底剖腹早產4名女嬰，經夫妻倆細心照料，至今健康情形良好。

王棟財與蕭亞芝於2014年結婚，兩年後打排卵針失敗，去年再次打排卵針成功懷上四胞胎，考量不減胎對媽媽和胎兒都是一種高風險，醫師強烈建議減胎，但夫妻倆基於這是他們的第一胎，且產檢時4個胎兒都有心跳，因此決定不管生男生女，都要全部生下來。

經過32週後，去年12月蕭亞芝剖腹產下早產四千金，大寶王若軒1521公克、二寶王若宸1255公克、三寶王若芊940公克、四寶王若蒂1057公克，目前矯正年齡6個多月，至今健康情形良好。

彰化基督教兒童醫院嬰兒室病房主任李政翰表示，四胞胎已非常少見，多胞胎風險高，胎兒很容易出現死胎和極度早產的狀況；在台灣每年約有兩萬名早產兒出生，且早產兒的死亡率更占新生兒死亡率的80%，除了死亡的威脅外，伴隨早產而生的各種急、慢性問題及合併症，更讓早產兒家庭難以應付，當好不容易可以出院返家時，早產兒父母也會擔心自己是否可以勝任照顧好孩子的重大挑戰，在照顧早產兒這條艱辛漫長的路上，往往承擔更大的擔憂及壓力。

蕭亞芝說，為了讓4個寶寶都能順利生產，做了很多努力，另一半的關心及家人支持，也是重要的一環。王棟財則說，每當回家的時候，看到孩子爬向自己就很開心，欣慰當初自己「一個都不放棄」的決定是對的！