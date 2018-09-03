《愛肝加油站》C型肝炎雖治癒 原本肝硬化不會消失

2018-09-03

文／許金川

Q：我的父親今年73歲，是慢性C型肝炎患者，去年服用C型肝炎的口服新藥治癒C型肝炎，病毒已經持續測不到快1年了，請問以此情況，C型肝炎應該就不會再復發了吧？

但是父親原本就有肝硬化，這一年來已經因為吐血、解黑便住院3次了，請問C型肝炎都治癒了，怎麼還會一直出現這些肝硬化的併發症呢？

A：自從C型肝炎的全口服新藥問世以來，許多不適合或不敢接受干擾素組合療法的病患，陸續接受C肝全口服新藥治療，除了副作用少，療效也很好，很多患者也終於可以消滅C肝病毒，放下心中的大石頭。

C型肝炎治癒，日後C肝病毒再復發的機率是相當低的。不過因為C型肝炎病毒根據基因型不同可再分為6個亞型，且目前尚未有C肝疫苗可供施打，因此，雖然過去感染到的C肝病毒已經治癒，日後還是有可能會再感染到其他亞型的C肝病毒。

日常生活中，看牙、紋眉、針灸甚至是刺青等會讓皮膚黏膜受損的情況，都是C型肝炎病毒傳染的途徑，一定要小心謹慎評估。

至於原本的肝硬化並不會在C肝治癒之後就消失，所以還是存有肝硬化併發症的風險，例如門靜脈壓力過高引起胃或食道靜脈瘤破裂出血就是其一，對此定期追蹤胃鏡是最重要、也是最常見的治療方式，若已有出血徵兆，可及早做預防性的結紮或施打硬化劑治療，必要時，也會加上降低門靜脈壓力的藥物使用，對於反覆食道靜脈瘤出血的患者，也可考慮做分流手術，或是在門靜脈放置支架，以減少胃、食道靜脈瘤破裂出血的風險，但若是要根本治療，可能就要考慮肝臟移植手術了。

一旦有肝硬化，即使去除了引起肝硬化的原因，發生肝癌的風險仍然存在的，因此，除了要注意食道靜脈瘤外，定期追蹤超音波及血液中的甲種胎蛋白以及早偵測肝癌的發生更不可疏忽。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。