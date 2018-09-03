30歲青年染酒癮 專業戒斷重返職場

2018-09-03

文／許文郁

30多歲的小劉，從20歲出社會就因工作應酬而逐漸染上飲酒習慣。他從啤酒喝到紅酒、再到高粱酒，喝酒頻率慢慢變成每天都要喝，喝到食慾很差，不僅體重大幅下降，而且手抖、動作不協調，無法好好工作，後來被公司辭退。

小劉失業後曾想戒酒，但只要停止飲酒就會睡不好，飲酒後，睡眠品質又很差，且情緒起伏大，甚至出現幻覺！

小劉後來沉浸在負面情緒及思考中，呈現自我放棄的狀態。家人雖然希望他能戒酒，但他擔心戒酒會帶來不適，因此拒絕，家人無計可施。

直到小劉因喝酒造成胃部發炎來醫院求診，經腸胃科醫師轉介，才在精神科醫師的協助下開始戒酒治療。

戒酒過程中，可能出現因酒精戒斷產生的症狀，包括情緒起伏大、晚上無法睡覺、心悸，幻覺干擾及對酒精的渴求，也可能因酒癮伴隨出現憂鬱症狀；醫療團隊協助他處理前述不適及憂鬱，讓他逐步減少酒精使用量及頻率。

經過半年，小劉終於慢慢找回以前身體的感覺，手不再抖了，肢體動作也慢慢恢復協調，晚上不用再靠酒精也能獲得充分休息。現在他仍持續在門診追蹤治療，但已經重返職場，並且在工作中恢復自信。

酒癮是一種個案及家屬都很困擾的疾病，常常會影響整個家庭，而且即使接受治療，也可能需要長期面對！有的酒癮問題很複雜，包括合併情緒疾患、睡眠疾患等可能互為因果，需要戒酒專業人員釐清，擬定治療策略。

但酒癮是可以治療的疾病，只要好好與醫療團隊配合，就能找到離開酒精成癮的道路。

◎以下提供簡單的飲酒問題篩檢量表，只要有一題為「是」，就可能有酒癮問題：

●你曾經不想喝太多，後來卻無法控制而喝酒過量嗎？

●家人或朋友為你好而勸你少喝一點酒嗎？

●對於喝酒這件事，你會覺得不好或感到愧疚嗎？

●你曾經早上一起床尚未進食之前，就要喝一杯才覺得比較舒服穩定？

如果身邊親友有疑似酒癮，可以鼓勵對方面對酒精問題，求助精神科醫師協助戒酒，及早恢復健康生活。

（作者為彰化基督教醫院精神科主治醫師）