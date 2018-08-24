雨水豐沛／全台水庫1週進帳1.4億噸

2018-08-24

〔記者楊綿傑／台北報導〕這幾天熱帶性低氣壓為南部地區帶來豪雨，一度超過四百處有積淹水狀況，主要集中在屏東、高雄、台南地區，水利署也陸續啟動一至三級應變中心因應。根據統計，全台水庫過去一週已進帳一億四千萬噸水，其中曾文及烏山頭就囊括了大約七千萬噸。水利署提醒，隨著低壓北移，中部甚至中北部必須注意雨勢恐帶來災情。

曾文及烏山頭就有７千萬噸

水利署副署長王藝峰說，積淹水達卅公分以上，且位於讓民眾較有感地區的有四十四處，大部分是道路側溝積淹水，經地方政府迅速執行抽水工作，逐漸退水。

昨日上午一陣豪雨，造成南部地區九十多處積淹水，隨著豪雨持續，增加到四百多處積淹水，現已陸續消退。

王藝峰提醒，隨著低壓帶北移，包括台中、彰化、雲林、嘉義，甚至更北地區，都必須防範天氣系統帶來的短延時強降雨，尤其夜間視線不良時，必須注意安全；此外應避免行經地下道，以免因積淹水而受困或發生危險。

水庫進帳方面，水利署資料顯示，過去一週以來，全台水庫已經進帳一億四千萬噸水，其中曾文及烏山頭就囊括大約七千萬噸、南化水庫及石門水庫也都超過一千萬噸。

王藝峰表示，希望枯水期前，水庫都可以補充到滿水位，這次降雨，包括曾文及烏山頭、牡丹水庫等，還會有更多進帳。