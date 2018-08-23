雷射燒灼閉合病變靜脈 終結傷口潰瘍

2018-08-23

記者方志賢／高雄報導

65歲的歐女士飽受靜脈曲張症困擾10多年，因下肢靜脈病變，造成下肢發黑、反覆潰瘍出血，四處求醫，醫師都建議她傷口癒合再手術治療，但效果不佳，日前接受微創雷射手術，將病變的靜脈燒灼閉合，讓其他正常靜脈恢復血流，術後1個月傷口癒合，也終結她10多年來的痛苦。

高雄宇成診所心血管外科醫師陳建彰表示，傳統觀念上，為減少靜脈曲張合併傷口潰瘍術後的併發症，有些醫師會先處理傷口，等傷口癒合再進行靜脈手術，往往效果不佳，新的研究發現，若先改善內部靜脈循環問題，可促使傷口更早癒合。

陳建彰說，靜脈曲張合併傷口潰瘍，過去常以壓力襪或繃帶作加壓治療，減低靜脈壓力而達到療效。但今年5月出版的國際頂尖《新英格蘭雜誌》一篇來自20個英國醫學中心的研究，挑選450名靜脈性下肢潰瘍的患者，2週內分別接受加壓治療及早期靜脈內閉合手術，結果表淺靜脈曲張的早期手術介入，可促使傷口更早癒合，減少傷口復發機率，進而改善病患生活品質。

高雄宇成診所心血管外科醫師莊士鋒說，歐女士因靜脈曲張症，造成右足背有一個7公分×7公分的傷口，長期敷藥都未癒合，由於表淺靜脈病變瓣膜無法閉合，接受血管內雷射手術將病變靜脈燒灼閉合，讓其他正常靜脈恢復血流。

歐女士表示，她長期靜脈曲張「浮腳筋」，且下肢皮膚發黑、紅腫，半年前出現潰爛出血，傷口久久不能癒合，痛苦不堪，有時夜裡「偷偷流淚」，不知怎麼辦？後來接受雷射手術，1個月後傷口就癒合，整個人心情也變好！

懷孕、久站 靜脈曲張危險因子

莊士鋒說，歐女士的爸爸、姊姊和妹妹也都有不同程度的靜脈曲張，目前也證實靜脈曲張有家族史傾向，另懷孕、久站、經常背負重物則是危險因子。

莊士鋒強調，有些人靜脈曲張血流不順，甚至造成下肢靜脈栓塞，危險性提高，血栓一旦跑到肺部，更會造成嚴重肺栓塞併發症而致死。提醒靜脈曲張患者需早期介入治療，才能達到最佳的治療效果。