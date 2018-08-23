下巴異常抽痛 腮腺腫瘤膿瘍作怪

2018-08-23

記者張聰秋／彰化報導

64歲的張先生因右後下巴不斷抽痛難以入睡，以為是俗稱的「牽核仔（淋巴腺發炎引起的腫大）」，治療20多天未見好轉，改到衛福部彰化醫院就醫，確診為腮腺腫瘤合併膿瘍，立即接受手術切除腫瘤並清創治療，術後抽痛消失，讓他終於可以睡好覺。

張先生說，上個月，他的右後下巴突然抽痛，還摸到一小塊腫大的淋巴腺，照以往的經驗應該是「牽核仔」，但這次沒有感冒、喉嚨痛等情況。

頸部腫痛別輕忽 務必就醫檢查

因為實在很痛，他先到診所就醫，吃了20天的藥仍未緩解疼痛，還痛到無法入睡，他轉往一家大醫院就醫，但醫師要他吃藥再觀察，可是因反覆一再抽痛，讓他實在痛到受不了，於是再轉彰化醫院檢查。

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，上頸部的淋巴腺腫大通常吃藥治療發炎情況就會好轉，但張先生吃藥後仍未緩解，疼痛感超出尋常。電腦斷層掃描發現他的右下巴後方的腮腺有一顆小腫瘤，腮腺腫瘤大部分屬良性瘤，但隨著時間可能演變為惡性腫瘤，於是就診當天下午馬上手術，切除約1公分的腫瘤，相當於大拇指寬，並清除腫瘤旁的膿瘍。

許嘉方說，腮腺腫瘤不太會疼痛，張先生的反覆性抽痛來自腫瘤旁的膿瘍，造成膿瘍的原因有可能是因為張先生是糖尿病患，免疫力低，造成深頸部細菌感染，也可能是腮腺腫瘤擠壓，造成附近組織發炎。

許嘉方強調，淋巴腺負責對抗疾病感染，當有感染原侵入時，淋巴腺就可能腫大，一般會壓痛，如果感冒或牙痛等發炎情況消失，淋巴腺腫大仍未好轉，或是異常的痛或是根本不會痛，最好找耳鼻喉科醫師詳細檢查，千萬不要輕忽疼痛。